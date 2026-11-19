AGRICOLTURA

Sparita un'azienda agricola su cinque. E ora il Piemonte teme la grande sete

In sette anni il numero di imprese del settore Ã¨ calato del 22% a fronte della stessa superficie coltivata. Il manifesto di Confagricoltura e l'allarme per il cambiamento climatico. Appello alla Regione sulle nuove norme in materia di gestione delle acque

In sette anni il Piemonte ha visto sparire un’azienda agricola su cinque: dalle 46.677 del 2018 si è scesi alle 36.458 censite nel 2025. Una riduzione del 22% che, pur a fronte di una superficie coltivata rimasta sostanzialmente invariata, rappresenta un cambiamento rilevante, di cui occorre comprendere le cause e valutare le conseguenze.

“Le aziende diminuiscono di numero e aumentano di dimensione, ma questo – osserva Roberto Allasia, presidente regionale di Confagricoltura – non garantisce automaticamente una maggiore redditività. Abbiamo imprese competitive e filiere agroalimentari di rilievo internazionale. Per conservarne la capacità produttiva servono condizioni economiche adeguate e politiche che consentano di programmare gli investimenti”.

La situazione dell’agricoltura piemontese, con le sue criticità e le misure necessarie per affrontarle, si inserisce in un quadro nazionale delineato nel Manifesto dell’agricoltura del futuro, presentato dall’associazione di categoria a Firenze. Il documento analizza le trasformazioni demografiche, climatiche ed economiche attese nei prossimi decenni.

Il clima cambia, l’acqua scarseggia

Tra i temi principali figurano il cambiamento climatico e le conseguenti difficoltà di approvvigionamento idrico. Lo studio realizzato da Confagricoltura in collaborazione con SDA Bocconi evidenzia come l’aumento delle temperature accrescerà il fabbisogno irriguo e i rischi per le produzioni. Per quanto riguarda l’Italia, se le tendenze attuali dovessero proseguire, la superficie agricola utilizzata potrebbe ridursi anche del 15%.

La scarsità di risorse idriche riguarda da vicino anche il Piemonte, che conta circa 330mila ettari irrigati, pari al 35,9% della superficie agricola utilizzata. Per questa ragione, spiega Allasia, “sono indispensabili interventi sulla capacità di accumulo, sulle reti e sull’efficienza della distribuzione. La gestione dell’acqua – aggiunge il presidente di Confagricoltura – condizionerà l’agricoltura dei prossimi decenni e anche il riordino del sistema irriguo piemontese deve perseguire questi obiettivi, valorizzando le infrastrutture esistenti e senza introdurre nuovi oneri per le imprese”.

Il nodo del riordino irriguo

Su questo fronte, la stessa associazione di categoria ha chiesto al Consiglio regionale di modificare il disegno di legge 161 sul riordino della bonifica e dell’irrigazione, salvaguardando le peculiarità del sistema irriguo piemontese, l’autonomia degli organismi esistenti e il coinvolgimento delle organizzazioni agricole nelle decisioni che riguardano la gestione dell’acqua, gli investimenti e i costi.

“La delimitazione dei nuovi ambiti irrigui – sostiene Allasia – deve seguire il percorso dell’acqua e le caratteristiche delle infrastrutture, non semplicemente i confini amministrativi. Occorre evitare di frammentare sistemi che oggi funzionano in modo unitario, con il rischio di aumentare i costi e complicare la distribuzione dell’acqua alle aziende agricole”.

Il messaggio alla politica regionale è chiaro: “Le imprese agricole, che utilizzano l’acqua e sostengono direttamente i costi del sistema, devono essere ascoltate prima delle decisioni su ambiti, piani, regolamenti e contribuzione”.