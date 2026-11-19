Torino, da Fn esposto in procura contro la festa di Askatasuna

Un esposto in procura contro la festa che Askatasuna intende organizzare a Torino il 21 novembre in piazza Santa Giulia per festeggiare i trent'anni del centro sociale è stato annunciato da Enrico Forzese, vicario regionale e coordinatore provinciale di Futuro Nazionale. "Chiediamo - spiega - di verificare la regolarità dei titoli eventualmente necessari per lo svolgimento dell'evento, l'esistenza delle concessioni e delle autorizzazioni previste, le condizioni di agibilità e sicurezza delle strutture, la capienza dell'area e le misure predisposte per la gestione dell'affollamento e delle situazioni di emergenza. Poi chiediamo che vengano svolti gli opportuni accertamenti, anche preventivi, e che siano valutati eventuali profili di rilevanza penale qualora emergano irregolarità. Se i permessi non ci sono il Comune di Torino ha il dovere di intervenire tempestivamente contro l'iniziativa. Altrimenti dica apertamente di essere complice". L'Askaparty, come è stato chiamato, prevede un dibattito con relatori dall'Italia e dall'estero, concerti, DJ set, bar, griglie per la somministrazione di alimenti e bevande e banchetti informativi. "Le regole - osserva Forzese - devono essere rispettate da tutti, senza eccezioni e senza zone franche. Quando si organizza un evento con concerti, impianti, strutture, somministrazione e un prevedibile afflusso di persone in una piazza residenziale, la sicurezza non può essere considerata un dettaglio. Chiediamo semplicemente che la legge sia uguale per tutti e che finiscano i privilegi concessi all'Askatasuna e all'askaparty, verso cui alcuni esponenti politici sono conniventi".