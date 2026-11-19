Pd Torino, il razzismo è violenza e non ci faremo intimidire

"Il razzismo non è una opinione. È violenza, e va chiamato col suo nome. Non ci faremo intimidire": così il gruppo Pd del Comune di Torino a proposito degli insulti a sfondo razzista sui manifesti elettorali del consigliere Abdullahi Ahmed, rivolti a lui e al Partito Democratico. "Abdullahi è arrivato a 19 anni dalla Somalia, ha costruito la sua vita a Torino ed è stato eletto in Consiglio comunale - ricorda il Pd -. Si è sempre battuto per i diritti, l'inclusione e la cittadinanza. Candidarlo ed eleggerlo è per noi un motivo di orgoglio". "Ma il suo impegno va ben oltre questi temi - prosegue il gruppo -: Abdullahi si occupa di tutta la città e dei problemi concreti delle torinesi e dei torinesi. Dai giovani alla scuola, dal lavoro ai trasporti, dalle periferie ai servizi pubblici. Perché, come ama ricordare, vuole essere un consigliere di tutti i torinesi, senza distinzioni. Il Pd è questo: una comunità che ha nei suoi valori fondanti l'uguaglianza e la dignità di ogni persona".