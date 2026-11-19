FUTURO ANTERIORE

Lo sciopero prima della pensione, Landini e Airaudo in piazza

La Cgil manifesta contro una manovra che aveva giÃ deciso di contestare prima ancora di conoscerla. Cisl e Uil non aderiscono, gli studenti si accodano. A Torino due cortei. Il leader piemontese vuole mandare a casa Meloni (e Cirio) e medita il ritorno in politica

Prima lo sciopero, poi la manovra. L’ordine dei fattori è questo, il risultato non cambia. Maurizio Landini aveva già deciso che venerdì 20 novembre la Cgil avrebbe incrociato le braccia quando il governo non aveva ancora neppure una bozza della legge di Bilancio. L’annuncio risale al 17 ottobre, dal palco della manifestazione romana della Via Maestra, mentre il Consiglio dei ministri avrebbe varato il disegno di legge soltanto undici giorni dopo, il 28 ottobre. Insomma, uno sciopero annunciato prima di conoscere il provvedimento contro cui oggi si protesta.

Non a caso, all’appuntamento non partecipano né la Cisl né la Uil. La segretaria della Cisl, Daniela Fumarola, ha espresso una critica puntuale: uno sciopero «più ideologico che di merito». La sua organizzazione preferisce trattare, contestando le parti della manovra che non condivide senza rinunciare al confronto con Palazzo Chigi. Anche la Uil di Pierpaolo Bombardieri ha scelto un’altra strada, ottenendo tra l’altro dal governo l’impegno a ritirare la contestata misura sugli organici della scuola.

Landini, naturalmente, respinge l'accusa di fare opposizione politica anziché sindacale. Sostiene che anche le altre confederazioni giudichino negativamente diversi capitoli della finanziaria e rivendica la necessità di una risposta generale su salari, pensioni, fisco, sanità, casa e spese militari. Ma la spaccatura resta. E il quinto sciopero consecutivo della Cgil in occasione di una manovra del governo Meloni finisce inevitabilmente per alimentare l’interrogativo: quanto pesa la contrattazione e quanto la volontà di portare in piazza l’opposizione?

Airaudo, dalla Cgil alle urne?

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A sgombrare il campo dagli equivoci sulla natura politica dello sciopero ci pensa Giorgio Airaudo. Il segretario piemontese della Cgil, in un video diffuso per promuovere la mobilitazione, non fa mistero dell’obiettivo: «Noi pensiamo che questo governo deve fermarsi, va mandato a casa, se possibile». E aggiunge che lo sciopero può servire a costruire una «piattaforma alternativa alle politiche di questo governo». Più chiaro di così. D’altronde, il sindacato per Airaudo è sempre stato anche un trampolino politico. Nel 2013 venne eletto deputato con Sinistra Ecologia Libertà, nel 2016 tentò la scalata a Palazzo Civico con Torino in Comune, cartello della sinistra alternativa al Pd di Piero Fassino, raccogliendo appena il 3,7% dei voti. Nel 2018 ci riprovò al Senato con Liberi e Uguali, ma rimase fuori dal Parlamento. E così, dopo la parentesi politica, tornò all’ovile sindacale, fino a conquistare nel 2022 la segreteria regionale della Cgil.

Una carriera che potrebbe conoscere presto un altro cambio di casacca. Come lo Spiffero ha già raccontato, nella sinistra piemontese circola da mesi l’ipotesi di un suo ritorno in Parlamento alle politiche del 2027 nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra, forte anche degli antichi rapporti con Nicola Fratoianni, di cui condivise le battaglie parlamentari contro Matteo Renzi. Ma c’è chi gli attribuisce ambizioni ancora maggiori: addirittura la candidatura alla presidenza della Regione Piemonte, qualora si aprisse la successione anticipata ad Alberto Cirio. Scenari per ora affidati ai retroscena, che però restituiscono una luce diversa all’attivismo dell’ormai prossimo ex segretario. Airaudo annuncia la pensione dal sindacato, ma non è affatto detto che voglia ritirarsi dalla politica. E la piazza, in fondo, è sempre un ottimo posto da cui ripartire.

Gli studenti si accodano

A Torino il corteo della Cgil partirà alle 9.30 da piazza XVIII Dicembre, attraverserà corso Bolzano e corso Vittorio Emanuele II per concludersi in piazza Solferino. Sul palco è atteso il dirigente nazionale Luigi Giove. Alla mobilitazione si accodano anche gli studenti, compresi i collettivi Cambiare Rotta e Osa, che manterranno però un proprio corteo: concentramento alle 9 in piazza Arbarello, con gruppi in arrivo dal Politecnico e da Palazzo Nuovo, per poi sfilare lungo via Cernaia, corso Vinzaglio e raggiungere il Politecnico, proseguendo verso la sede regionale del ministero dell’Istruzione. Due percorsi che potrebbero incrociarsi e un’unica giornata di protesta, nella quale alla vertenza sindacale si aggiungono le rivendicazioni studentesche contro il governo Meloni.

Le piazze degli antagonisti

Al corteo degli studenti si aggiungerà, alle 18 in piazza Castello, l’appuntamento promosso da “Torino è contro il riarmo”, aggregazione che comprende anche realtà antagoniste e movimenti per la casa. Una giornata con diversi presidi di protesta, percorsi in parte vicini e differenti regie.

E sabato toccherà all’ex centro sociale Askatasuna, che ha organizzato una giornata di mobilitazione per celebrare i trent’anni dalla fondazione. Un appuntamento distinto dallo sciopero, già finito al centro delle polemiche politiche per i precedenti di violenza legati all’area antagonista torinese.

I disagi per chi lavora

Lo sciopero durerà 24 ore, con possibili ripercussioni su scuole, sanità, uffici pubblici e trasporti. Per bus, tram e metropolitana Gtt il servizio è garantito dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15; sulle linee extraurbane dall’inizio del servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. I voli sono esclusi dall’astensione generale, così come i treni, che però saranno interessati da un’altra agitazione, proclamata da Sgb e Cub Trasporti, dalle 21 di venerdì alle 20 di sabato.

Gli ultimi scioperi prima della pensione

Per Landini potrebbe essere uno degli ultimi scioperi generali da segretario della Cgil. Il suo secondo mandato è in scadenza e il congresso del 2027 dovrà scegliere il successore. Lui ha già escluso una candidatura politica: dopo il sindacato, ha assicurato, farà «il pensionato». Una prospettiva che riguarda anche Giorgio Airaudo, segretario piemontese, che ha annunciato il ritiro nell’autunno del prossimo anno.

Due protagonisti di una stagione sindacale fortemente segnata dallo scontro con il centrodestra. Airaudo, del resto, non ha mai nascosto le proprie valutazioni politiche: ancora a settembre sollecitava apertamente il centrosinistra a costruire un’alternativa a Cirio, richiamandosi persino all’invito di Elly Schlein a unirsi «ostinatamente».

Domani si conteranno i partecipanti ai cortei e le adesioni all’astensione dal lavoro. Poi toccherà misurare i risultati. Perché scioperare è un diritto costituzionale, ma ottenere qualcosa per i lavoratori è un’altra faccenda. E la differenza tra protesta e contrattazione si vede soprattutto dopo che le bandiere sono state ripiegate.