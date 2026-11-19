Ricerca, dal Mur 25 milioni di euro al Piemonte per progetti innovativi

Il Piemonte ottiene quasi 25 milioni di euro dal Ministero dell'Università e della Ricerca attraverso i bandi Prin 2026, Prin Hybrid e Synergy Grant, destinati a sostenere ricerca e innovazione. A livello nazionale sono stati assegnati oltre 366 milioni per 268 progetti. Il principale beneficiario regionale è l'Università di Torino, con oltre 13,7 milioni di euro, seguita dal Politecnico di Torino e dall'Università del Piemonte Orientale. I finanziamenti sostengono la ricerca fondamentale, l'integrazione tra discipline umanistiche e nuove tecnologie e la collaborazione tra università e imprese. Tra gli ambiti interessati figurano intelligenza artificiale, cybersicurezza, innovazione sanitaria, mobilità sostenibile e agroalimentare. "Il Piano triennale introduce una strategia che garantisce risorse e opportunità su un orizzonte di tre anni, superando le incertezze del passato", spiega la ministra Anna Maria Bernini che sottolinea il ruolo della ricerca per innovazione e sviluppo del Paese.