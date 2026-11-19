TRAVAGLI DEMOCRATICI

"Siamo ormai la brutta copia di Avs". L'addio di Fiano agita i riformisti Pd

Il voto contrario al ddl antisemitismo e l'uscita dal partito dello storico esponente dem riaccendono il malessere della minoranza interna, ma tutto Ã¨ rimandato a dopo le Politiche. Anche in Piemonte prevale il silenzio: si aspetta il congresso per silurare Schlein

Quasi nessuno ci mette la faccia, ma tanti mormorano. L’addio di Emanuele Fiano ha riaperto una ferita mai davvero rimarginata all’interno del Partito Democratico e anche in Piemonte ha riportato a galla i malumori di quell’area riformista che da tempo fatica a riconoscersi nella linea della segretaria Elly Schlein.

Il voto contrario del Pd al disegno di legge sull’antisemitismo, approvato definitivamente dalla Camera martedì 17 novembre, che ha indotto Fiano a lasciare in lacrime il partito, è solo l’ultimo sintomo di un disagio che, almeno per ora, non si traduce in una presa di posizione collettiva, ma comincia a manifestarsi attraverso dichiarazioni, messaggi e qualche significativa apertura di credito a chi ha deciso di rompere gli indugi.

Fassino non ci sta

A uscire allo scoperto, ancora una volta, è stato Piero Fassino. L’ex sindaco di Torino e già segretario dei Ds, oggi deputato dem, ha affidato al Riformista una riflessione critica sulla linea del partito e, in un’intervista al Foglio, ha puntato il dito contro un Pd, a suo giudizio, «condizionato da M5s, Avs e Pro-Pal». Parole che fotografano una distanza politica sempre più evidente tra una parte della tradizione riformista e l’attuale impostazione «massimalista» della segreteria.

Sul caso Fiano, Fassino non ha usato mezzi termini: «Lele Fiano è un uomo limpido e coraggioso, un caro amico e un compagno con cui ho condiviso e continuerò a condividere l’impegno politico», ha dichiarato, ricordando la battaglia dell’ex parlamentare affinché il Pd fosse consapevole «dell’importanza del rapporto tra la sinistra e il mondo ebraico». E ancora: «Di fronte a un voto che ha evidenziato l’assenza di questa consapevolezza, ha scelto di proseguire la sua battaglia fuori dal partito».

Una presa di posizione accompagnata da un giudizio altrettanto netto sulle conseguenze politiche della vicenda: «La sua uscita rappresenta una grave perdita per il Pd». Fassino ha inoltre richiamato la necessità di una risposta «ferma e unitaria» di fronte alla crescita delle manifestazioni di antisemitismo e di odio antiebraico.

Chi tace, e chi no

A fargli eco è Magda Negri, già parlamentare cresciuta nell’area «migliorista» torinese del Pci e oggi tra le animatrici dell’associazione Libertà Eguale. Sul proprio profilo Facebook, commentando le parole di Fassino, ha scritto: «Condivido profondamente questa riflessione». Ma è soprattutto la frase successiva ad attirare l’attenzione: «Speriamo di rimediare… in qualche modo». Una considerazione sibillina, che sembra alludere anche all’attuale assetto del Pd e alla leadership di Schlein. Nessuna dichiarazione di rottura, nessun annuncio di iniziative imminenti, ma un messaggio che lascia intravedere quanto il malessere abbia ormai superato la soglia della semplice insofferenza.

Fassino e Negri, del resto, rappresentano per ora le voci più esplicite di un’area che ha scelto di non seguire la strada di Stefano Bonaccini e della sua Energia Popolare, entrata nella maggioranza che sostiene Schlein. La componente bonacciniana in Piemonte può contare su rappresentanti di primo piano come il segretario regionale Domenico Rossi e quello metropolitano torinese Marcello Mazzù, passando per il deputato Mauro Laus e i consiglieri regionali Daniele Valle e Laura Pompeo.

I riformisti rimasti all’opposizione interna, invece, hanno scelto di mantenere una posizione più defilata. Dopo la defezione dei bonacciniani, a livello nazionale i loro principali riferimenti sono l’europarlamentare ed ex sindaco di Bergamo Giorgio Gori e gli ex ministri Graziano Delrio e Lorenzo Guerini. In Piemonte, oltre a Fassino e Negri, l’area comprende l’ex viceministro Enrico Morando, i cattodem Stefano Lepri e Monica Canalis e il consigliere regionale Alberto Avetta.

Nessuno di loro, almeno per il momento, ha voluto trasformare il dissenso in una battaglia pubblica. Ma il caso Fiano ha reso più difficile continuare a tenere sotto traccia le divergenze. Anche perché l’addio dello storico esponente dem non è un episodio isolato, bensì si inserisce in una sequenza di uscite che negli ultimi mesi ha interessato personalità riconducibili, per sensibilità e posizioni, all’area riformista: l’europarlamentare Elisabetta Gualmini, approdata ad Azione, l’ex ministra Marianna Madia, passata a Italia Viva, l’ex segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan e, soprattutto, Pina Picierno.

La vicepresidente del Parlamento europeo ha lasciato il Pd in polemica con la linea della segretaria, arrivando a coniare l’espressione «Campo Lavrov» per descrivere l’appiattimento dei dem sulla linea pacifista di Giuseppe Conte e del Movimento 5 Stelle. Da quella rottura è nata l’esperienza di Spazio Pubblico.

La brutta copia di Avs

Il timore, tra i riformisti, è che il Pd stia progressivamente restringendo il proprio spazio politico e culturale. «Siamo diventati la brutta copia di Avs», commentano da quelle parti. Il voto sul ddl antisemitismo, in questo senso, ha rappresentato un passaggio particolarmente delicato. Non soltanto per il merito del provvedimento, sul quale il centrosinistra ha contestato l’impianto del testo e i possibili effetti dell’adozione della definizione operativa di antisemitismo dell’Ihra sulla libertà di critica nei confronti del governo israeliano, ma anche per il significato politico assunto dalla vicenda.

L’astensione scelta da Fassino e da altri esponenti riformisti alla Camera, in dissenso dalla linea del gruppo, ha infatti evidenziato una frattura interna. E l’uscita di Fiano, figlio di un sopravvissuto all’Olocausto e da sempre impegnato sul tema del rapporto tra sinistra e mondo ebraico, ha conferito alla vicenda un valore simbolico che va ben oltre il singolo voto. «Non possiamo indulgere in tentazioni antisemite», è il ragionamento che circola tra i critici della linea del partito. Una preoccupazione che, nelle loro intenzioni, non equivale a una rinuncia alla critica delle politiche del governo Netanyahu, ma alla richiesta di tenere nettamente distinti i due piani.

Bocche cucite

Eppure, nonostante il clima, nessuno sembra intenzionato a forzare la mano nell’immediato. La resa dei conti, semmai, è rinviata a dopo le prossime elezioni politiche. Il ragionamento che circola tra i dissidenti è semplice: se Schlein dovesse uscire sconfitta dalla sfida elettorale, si aprirebbe la strada a un congresso e a una discussione sulla guida del partito. «Se lei perde si fa il congresso: o ci riprendiamo il partito oppure saremmo abbastanza da fare qualcosa di nuovo», è il ragionamento attribuito a uno degli esponenti dell’area.

Due scenari, dunque: provare a riconquistare il Pd oppure prendere atto che lo spazio per una convivenza politica si è definitivamente esaurito e costruire un soggetto alternativo. Ma prima c’è un appuntamento molto più ravvicinato: le elezioni politiche del 2027. E qui entra in gioco anche una buona dose di realpolitik. Con l’ipotesi di un voto anticipato già in primavera, per chi aspira a una ricandidatura o a un posto nelle liste, aprire una crisi interna potrebbe rivelarsi una scelta complicata. «Se volevamo uscire, bisognava farlo prima. Con la nuova legislatura avremo tutto il tempo». Tradotto: adesso non è il momento di rompere. Prima bisogna capire quali saranno gli spazi e le possibilità di ricandidatura, poi si vedrà. Anche perché, tra chi coltiva l’ipotesi di una nuova formazione e chi vorrebbe invece tornare a incidere dentro il Pd, le strategie non sono necessariamente coincidenti.

Aspettare e sperare

Per ora, dunque, vince l’attendismo. Fassino parla e Negri rilancia, tutti gli altri osservano. Ma il caso Fiano ha reso evidente che la frattura non riguarda soltanto una diversa valutazione parlamentare su un disegno di legge. In gioco c’è l’identità stessa del Partito democratico, il suo rapporto con la tradizione riformista («Con Schlein vige il centralismo democratico, nessuna sintesi è possibile») e la sua collocazione nel campo progressista.

La parola d’ordine, per adesso, è aspettare. Ma dietro il silenzio, i mal di pancia abbondano. E qualcuno, più che attendere una ricomposizione, sembra soltanto aspettare il momento in cui passi il cadavere.