BERLUSCONES

Forza Italia, un tappeto Rosso

alle ambizioni romane di Cirio

Sabato al Lingotto lo stato maggiore azzurro per incoronare "Red Patacca". Da Tajani a Craxi, da Costa a Pichetto, ministri e parlamentari sfilano alla corte del governatore. Un congresso dall'esito scontato, una passerella per la sua scalata nazionale

Il congresso incoronerà Roberto Rosso, ma il palcoscenico sarà tutto per Alberto Cirio. Sabato al Lingotto di Torino, più che l’elezione del nuovo segretario regionale di Forza Italia, andranno in scena le ambizioni del governatore piemontese, che guarda a Roma e punta alla leadership nazionale degli azzurri.

Quello che sulla carta dovrebbe essere un congresso di partito è stato trasformato in una passerella di ministri, capigruppo, parlamentari e maggiorenti, con un obiettivo che va ben oltre la successione a Paolo Zangrillo, oltremodo gradita a Cirio: esibire il peso politico del vicesegretario nazionale e rafforzarne il posizionamento nella partita per la futura leadership del partito fondato da Silvio Berlusconi.

Parterre de roi

Per un congresso dall’esito già scritto, al Lingotto si concentra una quantità di potere decisamente fuori dall’ordinario. Antonio Tajani arriverà a suggellare l’incoronazione, chiudendo i lavori prima della proclamazione del nuovo segretario. A dirigere le operazioni sarà Stefania Craxi, capogruppo al Senato, legatissima alla royal family. E il governo farà la parte del leone, schierando i due ministri piemontesi, Gilberto Pichetto Fratin e Zangrillo, titolari rispettivamente dell’Ambiente e della Pubblica amministrazione, insieme a Elisabetta Casellati, responsabile delle Riforme. In programma figura anche Anna Maria Bernini, ministra dell’Università, la cui partecipazione resta però da confermare.

Ma a rendere politicamente interessante la parata non è soltanto il numero di galloni e poltrone. È soprattutto la presenza di esponenti che con la gestione Tajani non sono sempre stati teneri. Come Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato, e Alessandro Cattaneo, tra le voci critiche della maggioranza interna. Per un giorno, almeno, anche i dissidenti contribuiranno alla riuscita dell’operazione Cirio. Il resto della geografia azzurra sarà rappresentato da Claudio Fazzone, potente segretario del Lazio, e Fulvio Martusciello, capodelegazione al Parlamento europeo e contestato leader del partito in Campania. A completare lo schieramento, il capogruppo alla Camera Enrico Costa, i parlamentari Alessandro Battilocchio e Pierantonio Zanettin, oltre al sottosegretario Alberto Barachini, custode della delicata delega all’editoria. Insomma, una sorta di stato maggiore in trasferta, convocato per un congresso nel quale non c’è neppure bisogno di contare i voti per sapere chi vincerà.

Assente il “gemello diverso”

Eppure, in questa affollatissima foto di famiglia, spicca soprattutto una casella vuota. Quella di Roberto Occhiuto, il “gemello diverso” di Cirio. Governatore della Calabria, anche lui vicesegretario nazionale, è considerato il principale concorrente del presidente piemontese nella futura partita per la successione a Tajani. Due governatori, due vice, due ambizioni destinate prima o poi a misurarsi. Ma sabato soltanto uno avrà a disposizione il palcoscenico del Lingotto, mentre l’altro resterà lontano dai riflettori. Un’assenza che, in un appuntamento così carico di significati politici, difficilmente passerà inosservata.

Mancherà anche Marina Berlusconi, la cui partecipazione avrebbe dato ben altro significato alla giornata torinese, soprattutto per chi guarda agli equilibri futuri del partito fondato dal padre. La famiglia, però, avrà un suo uomo in platea: Fabio Roscioli, tesoriere di Forza Italia, figura di fiducia dei Berlusconi e snodo fondamentale nei rapporti tra i finanziatori e la macchina organizzativa. Una presenza che conta, in tutti i sensi. E che contribuisce a trasformare l’elezione di un segretario regionale in una prova di forza dalle evidenti implicazioni nazionali.

Il trio vincente

Del resto, per capire che cosa si muove dietro il congresso piemontese basta guardare a come è stata apparecchiata la successione regionale. Rosso, alias “Red Patacca” per distinguerlo dall’omonimo storico esponente berlusconiano, si presenterà al congresso da candidato unico alla guida di un partito che conta circa 11mila iscritti. Niente sfidanti, niente conta interna, neppure il brivido di un plissé. Più che un’elezione, una ratifica. A decidere chi dovesse prendere il posto di Zangrillo è stato un triumvirato che ormai detta la linea agli azzurri piemontesi: Cirio, Pichettoe Costa. Tre registi, un solo candidato e un nuovo assetto destinato a ridisegnare gli equilibri interni.

A rimetterci è proprio Zangrillo, accompagnato all’uscita dopo nove anni alla guida del partito. Ufficialmente un avvicendamento concordato, nel segno del rinnovamento. Politicamente, l’epilogo di un progressivo ridimensionamento del ministro della Pubblica amministrazione, rimasto ai margini del nuovo asse di comando. Nessuna intenzione, almeno per ora, di rovesciare il tavolo. Ma nel discorso di commiato, previsto a metà mattinata, Zangrillo dovrebbe togliersi almeno un sassolino dalla scarpa, rivendicando il “buon esempio” di chi rinuncia a una poltrona per favorire il ricambio ed evitare il cumulo degli incarichi. Un principio che, applicato a Cirio, contemporaneamente presidente della Regione e vicesegretario nazionale, suona come una frecciata neppure troppo velata. Il ministro farà capire di non aver gradito del tutto il trattamento, senza però trasformare il congresso in una resa dei conti. Il cambio della guardia è deciso, i rapporti di forza pure. E al Lingotto nessuno ha interesse a rovinare la festa.

Aprire il partito

La giornata, peraltro, è stata costruita con Anche la scaletta della giornata rivela l’ambizione di andare oltre il solito rito congressuale, tra relazioni, mozioni e applausi più o meno comandati. Prima dell’apertura ufficiale dei lavori, fissata alle 10.30 nella Sala 500 del Lingotto, spazio a un panel dedicato agli ottant’anni dal primo voto delle donne. Un modo per dare all’appuntamento una veste meno autoreferenziale, chiamando sul palco personalità della società civile e del mondo delle professioni: dalla procuratrice generale di Torino Lucia Musti alla direttrice del Dipartimento di Pediatria del Regina Margherita Franca Fagioli, passando per l’ingegnera Maria Antonietta Perino, Maria Cristina Fresia ed Edolinda Di Fonzo. Poi toccherà alla politica, con un confronto sulle proposte parlamentari per il Piemonte affidato a Claudio Fazzone, Alessandro Battilocchio, Alessandro Cattaneo, Pierantonio Zanettin e Alberto Barachini.

Non soltanto dirigenti, tessere e liturgie di partito, dunque. L’idea è mostrare una Forza Italia che prova a uscire dal recinto dei propri iscritti, coinvolgendo figure autorevoli della società piemontese e accreditandosi come punto di riferimento di un mondo moderato che non si esaurisce nell’elettorato azzurro. Un’operazione insieme politica e d’immagine, nella quale il congresso diventa anche una vetrina per esibire relazioni, capacità di interlocuzione e radicamento nel territorio. E dietro questa scelta si riconosce ancora una volta la mano di Alberto Cirio, che punta a fare del modello piemontese qualcosa di spendibile anche sulla scena nazionale.

Nella platea sono attesi anche gli alleati del centrodestra: per la Lega il vicesegretario piemontese Alessandro Benvenuto, vista l’indisponibilità già comunicata dal segretario Riccardo Molinari; per Fratelli d’Italia Fabrizio Comba; per Noi Moderati Massimo Berutti e per l’Udc il bonsignoriano Paolo Greco Lucchina. Ci saranno poi amministratori civici di centrodestra come il sindaco di Asti Maurizio Rasero, quello di Vercelli Roberto Scheda e il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, leader del Patto civico e tra gli architetti della Lista Cirio alle regionali del 2024.

Presenze non casuali, perché raccontano il modello politico che il governatore vorrebbe esportare su scala nazionale: una Forza Italia capace di dialogare con il civismo, attrarre amministratori locali e intercettare quell’elettorato moderato che non si riconosce pienamente nei partiti tradizionali della coalizione. In Piemonte l’esperimento ha già trovato una sua traduzione elettorale. Ora l’ambizione è farne qualcosa di più.

Dirotta su Roma

Così il congresso di sabato diventa una tappa chiave della partita romana. Cirio guarda alle Politiche del 2027 e studia da tempo la possibilità di lasciare il Grattacielo Piemonte ben prima della scadenza naturale del mandato, prevista nel 2029. Non certo per una semplice candidatura parlamentare, ma a condizione di ottenere un ruolo di primo piano nei nuovi assetti nazionali. Un ministero di peso, la presidenza di una delle due Camere. E magari qualcosa di più, se gli equilibri interni a Forza Italia e quelli della coalizione dovessero aprire spazi oggi soltanto ipotizzabili. La posta in gioco, insomma, va ben oltre il controllo della segreteria piemontese. È il posizionamento di Cirio nella Forza Italia che verrà, nella sfida con Occhiuto, nei rapporti con Tajani e con la famiglia Berlusconi.

Sabato, nel primo pomeriggio, Tajani avrà terminato il suo intervento e i delegati si prepareranno a votare. Dieci minuti dopo, Roberto Rosso sarà il nuovo segretario regionale. Si chiuderà così un congresso dall’esito annunciato. Ma per Alberto Cirio la giornata potrebbe rappresentare soprattutto un’altra cosa: non il traguardo di una conquista piemontese, bensì la prova generale della sua discesa in campo nazionale. Il Lingotto come trampolino verso Roma.