Tensioni a presidio Torino, "studenti hanno cercato contatto con polizia"

Nessuna "carica a freddo" ma la risposta ai tentativi dei dimostranti di entrare in contatto con il cordone della polizia schierato a protezione dell'ingresso del Rettorato. Così fonti delle forze dell'ordine ricostruiscono i momenti di tensione che si sono verificati oggi a Torino nel corso di un presidio di collettivi universitari. I manifestanti - in tutto una cinquantina - si sono avvicinati al reparto mobile in diverse occasioni. Nella prima, oltre a coprirsi interamente e nascondere le loro manovre dietro uno striscione di grosse dimensioni, hanno anche diretto contro gli agenti il getto di pistole ad acqua caricate nelle pozzanghere. Più volte il dirigente della Questura sul posto li ha invitati a non avvicinarsi e a "evitare di continuare con le provocazioni". L'azione degli agenti ha portato alla rimozione dello striscione.