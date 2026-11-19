Piemonte, in arrivo 242 milioni di fondi Fsc

Un atto integrativo sottoscritto tra governo e Regione Piemonte, approvato dal Cipess, sblocca 242 milioni in euro che saranno destinati a interventi strategici per il territorio nei campi della digitalizzazione, del risparmio energetico, della ricerca, della cultura e dei beni architettonici. "Con questo provvedimento - afferma il governatore Alberto Cirio - abbiamo messo in sicurezza 242 milioni di fondi Fsc necessari per completare o avviare alcuni interventi strategici per il Piemonte. Ci confermiamo una delle Regioni più virtuose nella capacità di spendere le risorse: una competenza che abbiamo sviluppato sui fondi europei, che abbiamo dimostrato con il Pnrr centrando tutti gli obiettivi e ottenendo premialità per 35 milioni, e lo confermiamo oggi recuperando 242 milioni che si aggiungono all'accordo da 1,2 miliardi di euro sottoscritto ad Asti nel 2023 con il premier Giorgia Meloni". "Fin dall'inizio del mio mandato - rimarca - avevo assicurato che i fondi europei sarebbero stati la nostra forza e che avrei messo a disposizione esperienza e relazioni di Bruxelles per portare a casa più fondi e opportunità per il Piemonte. Quest'accordo dimostra che quell'impegno è costante e porta risultati anche grazie alla sensibilità del governo e del ministro Foti, che ringrazio". Fra gli interventi, oltre 26 milioni di euro sono destinati alla banda ultra larga, 5 milioni all'ospedale San Luigi di Orbassano e a quello di Ivrea, 9,2 milioni al turismo. E ancora, otto milioni sono destinati ai lavori in corso a Borgo Castello nel parco della Mandria a Venaria Reale, 4 a quelli per il restauro del Museo di scienze naturali a Torino. Con 2 milioni si concluderanno gli interventi al Castello di Miasino (Novara) sottratto alla criminalità organizzata, e con 4 milioni quelli al Castello di Valcasotto a Garessio (Cuneo). Altri 4,2 milioni andranno ai Giardini Rea di Trana e 4 al recupero di Tenuta Cannona, nell'Alessandrino. Nell'ex Convento di Oulx, nel Torinese, con 1,1 milioni di euro verranno recuperati gli spazi attuali per destinarli a nuovi uffici per ospitare la Polizia di Stato e la Polizia di frontiera.