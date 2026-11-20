LA SACRA FAMIGLIA

Eredità Agnelli, Elkann perde il primo round. La gup boccia tutte le eccezioni

Respinte le richieste dei legali del presidente di Stellantis, del commercialista Ferrero e del notaio Morone. Restano agli atti anche mail, messaggi e documenti informatici che le difese volevano escludere. Passa la linea dei pm di Torino. Si torna in aula il 4 dicembre

Il tentativo di alleggerire il fascicolo dell’inchiesta sull’eredità Agnelli si ferma davanti al giudice. La gup di Torino Irene Giani ha respinto tutte le questioni preliminari sollevate dagli avvocati di John Elkann, del commercialista Gianluca Ferrero e del notaio Remo Morone. Un primo, importante passaggio favorevole alla Procura, che nei giorni scorsi aveva chiesto di rigettare integralmente le istanze difensive. L’udienza preliminare è stata aggiornata al 4 dicembre.

La decisione arriva dopo settimane di confronto tra accusa e difese. Il 16 ottobre i legali del presidente di Stellantis, Paolo Siniscalchi e Federico Cecconi, avevano presentato una memoria di una quarantina di pagine articolata su tre questioni. Quella più rilevante riguardava l’utilizzabilità della documentazione informatica acquisita dagli investigatori nel corso delle indagini. Secondo la difesa, le operazioni di estrazione e selezione di mail, messaggi e documenti contenuti nei computer e negli smartphone sequestrati sarebbero avvenute senza le necessarie garanzie di partecipazione dei legali.

Una contestazione che investiva circa due terzi del materiale confluito nel fascicolo. Se accolta, avrebbe potuto sottrarre all’accusa una parte consistente degli elementi raccolti durante gli accertamenti. La gup ha invece respinto la richiesta.

Il nodo delle date e delle accuse

Stessa sorte per le altre due eccezioni. Gli avvocati avevano chiesto di retrodatare al dicembre 2022 l’iscrizione di Elkann nel registro degli indagati, facendola coincidere con la presentazione dell’esposto di Margherita Agnelli, madre del presidente di Stellantis. Una questione potenzialmente rilevante per i termini delle indagini e per le conseguenze processuali del loro eventuale superamento. La difesa aveva inoltre contestato l’indeterminatezza dei capi d’imputazione, ritenendone la formulazione troppo generica. Anche su questo punto il giudice ha dato torto ai legali.

È dunque passata la linea sostenuta dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio e dai sostituti Mario Bendoni e Giulia Marchetti, che nella memoria depositata nei giorni scorsi avevano chiesto di non accogliere nessuna delle istanze.

La partita sull’eredità

Al centro del procedimento resta la presunta residenza fittizia in Svizzera di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli, morta nel 2019. Secondo la ricostruzione della Procura, negli ultimi anni di vita la donna avrebbe risieduto prevalentemente a Torino, a Villa Frescot, con conseguenze fiscali legate alla successione. Le contestazioni riguardano, a vario titolo, ipotesi di frode fiscale, truffa ai danni dello Stato e falso ideologico. La vicenda penale si intreccia con la lunga battaglia giudiziaria sull’eredità dell’Avvocato, che vede contrapposti Margherita Agnelli e i tre figli avuti dal primo matrimonio.

Margherita incassa il primo sì

Di tutt’altro tenore la reazione del fronte di Margherita Agnelli, da cui ha preso le mosse l’inchiesta. «Accogliamo con soddisfazione la decisione dell’integrale rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa Elkann», ha dichiarato Dario Trevisan, legale della figlia dell’Avvocato, all’uscita dal tribunale. «Alla prossima udienza si entrerà nel merito e verranno discusse le condotte relative» ai presunti reati contestati ai tre imputati. Trevisan si dice fiducioso che le vicende oggetto dell’inchiesta «verranno attentamente esaminate» nel prosieguo del procedimento.

La difesa non arretra

La bocciatura delle questioni preliminari non chiude però la partita. «Non siamo contenti che le nostre questioni siano state rigettate. Eravamo convinti della loro fondatezza», ha commentato Paolo Siniscalchi, uno dei legali di Elkann. E ha subito avvertito che le eccezioni «sono ancora riproponibili in altre fasi. Noi ci teniamo molto. E in caso di accoglimento potranno determinare anche una regressione del procedimento».

Nessuna apertura, almeno per il momento, all’ipotesi di riti alternativi. Interpellato sulla possibilità di ricorrere al patteggiamento o al giudizio abbreviato, Siniscalchi ha tagliato corto: «Al momento ci stiamo preparando per la discussione».

Il prossimo appuntamento è fissato per il 4 dicembre, quando, secondo il calendario, saranno discusse con le modalità ordinarie le posizioni dei tre imputati. Il rigetto delle eccezioni non costituisce una pronuncia sulla fondatezza delle accuse né anticipa la decisione sul rinvio a giudizio. Ma intanto la Procura incassa un primo risultato e la difesa prepara il prossimo confronto.