Regione e Comune in difesa del collegamento aereo Torino-Francoforte

La Regione Piemonte e la Città di Torino, in una lettera firmata dal presidente Alberto Cirio e dal sindaco Stefano Lo Russo, hanno scritto all'amministratore delegato del Gruppo Lufthansa, Carsten Spohr, per chiedere di riconsiderare la decisione di interrompere il collegamento aereo Torino-Francoforte, attivo da 55 anni, a partire dall'inizio della stagione estiva 2027. Francoforte, sottolineano Comune e Regione, è uno dei principali snodi verso l'Europa e il resto del mondo, assicurando l'accesso al network globale di Lufthansa. Un collegamento strategico tanto per un tessuto produttivo e industriale orientato all'export, quanto in direzione opposta per agevolare l'arrivo di investitori, viaggiatori d'affari e turisti. "L'aeroporto di Torino - sottolineano Cirio e Lo Russo - sta vivendo una fase di forte crescita: già a ottobre è stato superato il numero complessivo di passeggeri registrato nell'intero 2025. Sono risultati che confermano la vitalità dello scalo. È fondamentale accompagnare questa crescita rafforzando le connessioni internazionali, non riducendole". "Francoforte - rimarcano - rappresenta un hub strategico per le nostre imprese, per il turismo e per l'internazionalizzazione del Piemonte e di Torino. Siamo consapevoli delle complesse condizioni del contesto internazionale e rispettiamo pienamente le valutazioni e la libertà di impresa, ma auspichiamo che Lufthansa possa riconsiderare la propria decisione". "Da parte nostra - assicurano - c'è la piena disponibilità a lavorare per individuare soluzioni condivise che consentano di mantenere questo collegamento. Proprio in queste settimane, in cui Torino e il Piemonte sono sotto i riflettori internazionali grazie al successo delle Nitto Atp Finals, dobbiamo fare tutto il possibile per consolidare questa visibilità e trasformarla in nuove opportunità. Per farlo, abbiamo bisogno di un territorio sempre più connesso con l'Europa e con il mondo".