Rete civica, fissate 25 udienze sui ricorsi contro la legge elettorale

Sono 25 al momento le udienze fissate sui ricorsi contro la legge elettorale promossi dalla Rete per un voto libero e uguale, che raccoglie una trentina di associazioni della società civile. Quattro udienze sono in programma a dicembre, 18 a gennaio e 3 a febbraio, Le prime sono a Trento (il 16 dicembre), Torino (il 18 dicembre), Trieste e Firenze (il 22 dicembre). Poi Bologna (4 gennaio), Bari (11 gennaio), Lecce (12 gennaio), Ancona e Milano (13 gennaio). Nello stesso giorno Aosta (presso il Tribunale Torino). A seguire Roma e Salerno (14 gennaio), Palermo, Genova e Cagliari (15 gennaio), L'Aquila (18 gennaio), Perugia e Catania (20 gennaio), Caltanissetta (27 gennaio), Napoli, Brescia e Venezia (28 gennaio), Catanzaro (16 febbraio). Infine Potenza e Reggio Calabria (24 febbraio).