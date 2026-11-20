SANITÃ€

"Sanità privata irrinunciabile".

In Piemonte quasi un terzo dei letti

"Ai cittadini importa avere assicurate le prestazioni, non chi le fornisce", afferma il ministro Schillaci. Un quarto dei ricoveri in Italia avvengono nelle strutture private accreditate. Notevoli differenze tra Piemonte e Lombardia, ma anche rispetto al Veneto

Oltre un quarto dei ricoveri e più di un terzo delle prestazioni ambulatoriali in Italia sono garantiti dalla sanità privata accreditata. Un ruolo che assume dimensioni molto diverse da regione a regione, con il Piemonte dove la presenza del privato è assai più contenuta rispetto alla vicina Lombardia, soprattutto nella specialistica ambulatoriale. Ma con un'eccezione significativa: nella riabilitazione le strutture private piemontesi assicurano oltre otto ricoveri su dieci, una quota persino superiore a quella lombarda.

A radiografare la situazione è il ventiduesimo rapporto annuale dell’Aiop, l’associazione che rappresenta oltre 550 strutture private, con circa 60mila posti letto sull’intero territorio nazionale. Uno studio di circa 200 pagine che, attraverso i dati relativi al 2023, restituisce l’immagine di un Servizio sanitario nazionale profondamente disomogeneo, nel quale ciascuna regione ha adottato un diverso equilibrio tra strutture pubbliche e private.

Un ricovero su quattro nel privato

Nel 2023 le strutture pubbliche hanno effettuato il 71,9% dei ricoveri, pari a 5.468.845 ospedalizzazioni, mentre quelle private hanno assicurato il restante 28,1%, con 2.141.086 ricoveri. Una quota, quest’ultima, superiore a quella del 2019, quando si attestava al 26,5%, anche se leggermente inferiore ai livelli raggiunti nel 2021 e nel 2022.

Il confronto con il periodo precedente alla pandemia di Covid evidenzia una diversa evoluzione dell’attività ospedaliera: rispetto al 2019, i ricoveri nelle strutture pubbliche sono diminuiti dell’8,4%, mentre quelli della componente privata accreditata hanno registrato una flessione assai più contenuta, pari allo 0,5%. L’aumento del peso relativo del privato non corrisponde, dunque, a una crescita dei volumi assoluti.

Le percentuali cambiano sensibilmente a seconda della tipologia di assistenza. Nei ricoveri per acuti il privato accreditato garantisce il 25,6% delle ospedalizzazioni, pari a 1.850.584 ricoveri, contro il 74,4% del pubblico. Nella riabilitazione, invece, la componente privata arriva al 79%, con 249.171 ricoveri, lasciando alle strutture pubbliche il restante 21%. Anche nella lungodegenza prevale il privato, con il 57% dei ricoveri, pari a 41.331, rispetto al 43% del pubblico.

Diagnostica e prestazioni ambulatoriali

Non meno significativo il quadro dell’assistenza ambulatoriale. Sempre nel 2023, le strutture pubbliche hanno erogato 513.450.906 prestazioni, pari al 63,8% del totale, mentre quelle private accreditate ne hanno garantite 291.190.179, corrispondenti al 36,2%.

Anche in questo caso, però, il peso del privato varia notevolmente a seconda della tipologia di prestazione: rappresenta il 16,8% delle visite specialistiche, il 35,8% delle attività di laboratorio, il 42,2% della diagnostica e il 31,4% delle terapie.

Più prestazioni, meno risorse

A fronte di un peso significativo nell’erogazione delle prestazioni, la quota di spesa pubblica destinata alle strutture private accreditate è diminuita rispetto al periodo precedente alla pandemia. Nel 2025 ha raggiunto i 29,4 miliardi di euro, contro i 26,2 miliardi del 2019, con un incremento del 12,2%. Nello stesso periodo, la spesa riferita alle strutture pubbliche è cresciuta del 31,5%, passando da 67,3 a 88,5 miliardi.

Ne deriva che l’incidenza del finanziamento destinato alle strutture accreditate sul totale della spesa sanitaria pubblica è scesa dal 22,8% del 2019 al 20,8% del 2025. Percentuali che non possono essere confrontate meccanicamente con quelle dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali, trattandosi di attività con costi e caratteristiche differenti, ma che registrano comunque un diverso andamento delle risorse assegnate alle due componenti del sistema.

Schillaci difende il sistema misto

Numeri che arrivano nel pieno delle polemiche sulla legge di bilancio e sui fondi destinati alla sanità privata convenzionata. A intervenire nel dibattito è stato anche il ministro della Salute Orazio Schillaci, secondo il quale «il privato convenzionato integra, senza sostituirlo, il settore pubblico e contribuisce a rafforzare la capacità del sistema di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini. Una verità che dovrebbe essere acquisita, essendo prevista anche nella legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale».

Per Schillaci, «di fronte a noi abbiamo un obiettivo comune: garantire ai cittadini risposte tempestive e appropriate, perché i cittadini non guardano alla natura giuridica delle strutture ma alla possibilità di ricevere le cure di cui hanno bisogno nei tempi giusti».

Il ministro ha inoltre richiamato «la scelta di far confluire nei sistemi di prenotazione l’intera offerta pubblica e privata convenzionata, così da mettere a sistema le disponibilità esistenti e affiancare le strutture pubbliche nei momenti di maggiore pressione». Una questione che incrocia direttamente quella delle liste d’attesa e dell’effettiva capacità delle Regioni di utilizzare tutte le prestazioni disponibili.

Piemonte, il pubblico domina negli acuti

È passando dal quadro nazionale a quello regionale che emergono le differenze più marcate. In Piemonte il 72,4% dei posti letto è nelle strutture pubbliche e il restante 27,6% nel privato. Ma la ripartizione cambia radicalmente a seconda del tipo di assistenza. Per i pazienti acuti il pubblico mette a disposizione l’88,4% dei posti letto, mentre la sua quota scende al 34,3% nella lungodegenza e addirittura al 15,2% nella riabilitazione, dove dunque la parte largamente prevalente dell’offerta è garantita dalle strutture private.

Una distribuzione che trova sostanziale conferma anche nei ricoveri effettivamente erogati. Quelli per acuti avvengono nell’86,4% dei casi negli ospedali pubblici, percentuale che scende al 37,5% nella lungodegenza e appena al 14,8% nella riabilitazione. In quest’ultimo settore, il privato accreditato assicura quindi l’85,2% dei ricoveri, pari a 32.986 ospedalizzazioni, contro le sole 5.722 delle strutture pubbliche. Una presenza percentualmente persino superiore a quella della Lombardia, dove la quota privata nella riabilitazione si attesta al 79,8%. Nel complesso, tuttavia, il privato piemontese garantisce il 19,1% di tutti i ricoveri, una quota sensibilmente inferiore alla media nazionale del 28,1%.

Un ulteriore elemento emerge dall’analisi della complessità delle prestazioni ospedaliere. In Piemonte il peso medio dei ricoveri risulta pari a 1,80 nelle strutture private e a 1,48 in quelle pubbliche, mentre l’indice di case-mix è rispettivamente di 1,19 e 0,98. Dati che indicano una maggiore complessità media della casistica trattata dalla componente accreditata.

Il confronto con il Veneto

Il raffronto con il Veneto, regione simile al Piemonte per numero di abitanti ma caratterizzata da una minore presenza complessiva di strutture private, mette in evidenza ulteriori differenze. Nella regione del Nord-Est il pubblico garantisce il 79,3% dei posti letto e il 79,9% dei ricoveri. Per l’assistenza agli acuti, tuttavia, le percentuali scendono rispettivamente all’85,9% e all’82,4%, risultando leggermente inferiori a quelle piemontesi.

Diversa la situazione nella riabilitazione, dove le strutture pubbliche assicurano il 36,8% dei posti letto e il 31,2% dei ricoveri, con un peso dunque superiore rispetto al Piemonte. Anche nella lungodegenza il privato ha una presenza meno marcata: copre il 47,6% dei posti letto e il 52,1% dei ricoveri.

Lombardia, il privato pesa molto di più

Il divario diventa ancora più evidente guardando alla Lombardia. Oltreticino i ricoveri nelle strutture private raggiungono il 38,5% del totale, con una quota del 35,7% per i pazienti acuti. Percentuali che salgono al 79,8% nella riabilitazione e al 73,8% nella lungodegenza. Ma è soprattutto nell’assistenza ambulatoriale che emerge una distanza abissale tra i due sistemi regionali. In Lombardia il privato accreditato supera il pubblico, arrivando a garantire il 52,9% delle prestazioni. Le quote più elevate si registrano nelle attività di laboratorio, con il 56%, e nella diagnostica, con il 52,5%, mentre le terapie raggiungono il 37,1% e le visite specialistiche il 29,7%.

In Piemonte, al contrario, la sanità privata accreditata non arriva neppure al 14% dell’attività ambulatoriale, fermandosi al 13,7%, contro una media nazionale del 36,2% e il 14,7% del Veneto. Su circa 65,3 milioni di prestazioni erogate complessivamente nel sistema regionale, soltanto 8,9 milioni sono effettuate dalle strutture private convenzionate.

La quota più consistente riguarda la diagnostica, con il 27,6%, mentre nelle visite specialistiche il privato rappresenta appena il 6%. Le attività di laboratorio si fermano al 12,2% e le terapie al 7%. Una presenza, dunque, assai più ridotta rispetto a quella lombarda, dove l’offerta accreditata costituisce una parte strutturale e maggioritaria dell’assistenza ambulatoriale.

Mobilità sanitaria, i conti non tornano

Le differenze nell’offerta tra Piemonte e Lombardia si intrecciano con un fenomeno che da anni pesa sui conti della sanità piemontese: la mobilità passiva, ossia i pazienti che scelgono di curarsi fuori regione, generando costi per il sistema sanitario di provenienza. Per la Lombardia, invece, gli stessi flussi alimentano la mobilità attiva e i relativi introiti.

Un fenomeno che, nonostante alcuni segnali di riduzione, continua a incidere sul bilancio sanitario piemontese e che è legato anche alla capacità di attrazione delle strutture private accreditate. Da anni queste ultime chiedono, finora senza ottenere risultati, il superamento del tetto previsto per le prestazioni erogate ai pazienti provenienti da altre regioni. Una modifica che consentirebbe di attirare maggiori flussi di pazienti, aumentando gli introiti per il sistema sanitario piemontese e contribuendo a ridurre lo squilibrio tra mobilità attiva e passiva.

Contratto in scadenza

Quella della mobilità è soltanto una delle questioni destinate a finire sul tavolo delle trattative per il nuovo contratto tra la Regione e le strutture private accreditate. L’accordo attualmente in vigore scadrà alla fine dell’anno, ma tutto lascia supporre che dal Grattacielo Piemonte si opterà per una proroga, in attesa che vengano definite compiutamente a livello nazionale tutte le nuove tariffe.

Una soluzione che rinvierebbe non soltanto la questione del tetto alla mobilità sanitaria, ma molto probabilmente anche un altro nodo rilevante: la redistribuzione della parte di budget assegnata alle cliniche che, in alcuni casi, non viene interamente utilizzata e finisce per rimanere nelle casse regionali. Risorse già stanziate che potrebbero essere impiegate per acquistare ulteriori prestazioni, ma sulle quali ogni decisione rischia di slittare insieme al rinnovo dell’accordo.

Mentre continua il confronto sui finanziamenti alla sanità privata, in Piemonte la partita più concreta resta dunque quella delle regole con cui utilizzare le risorse disponibili. E, soprattutto, di quante cure aggiuntive si riusciranno effettivamente a garantire ai cittadini.