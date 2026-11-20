ALTA TENSIONE

Askatasuna, leader resta ai domiciliari. Il Riesame conferma due misure

Sui 15 ricorsi per gli scontri del 31 gennaio, tre provvedimenti vengono annullati e dieci alleggeriti. Passa dal carcere alla detenzione in casa anche il ventottenne accusato di tentato omicidio per l'incendio della camionetta della polizia

Dalla stretta giudiziaria al colpo di forbice del Riesame. A quindici giorni dall’operazione della Digos contro gli antagonisti coinvolti nella guerriglia urbana del 31 gennaio a Torino, il tribunale ridimensiona il quadro delle misure cautelari. Soltanto due provvedimenti sui quindici esaminati vengono confermati integralmente, tre sono annullati e per gli altri dieci i giudici dispongono restrizioni meno severe. Un risultato che segna un successo per le difese e impone una revisione delle esigenze cautelari individuate nell’ordinanza del gip, senza per questo cancellare le accuse né le violenze che hanno insanguinato le strade torinesi.

Tra le decisioni più significative c'è quella relativa a Davide Frigo, 28 anni, residente a Castelnuovo Don Bosco, accusato di tentato omicidio per l’incendio di una camionetta della polizia, all’interno della quale un agente rimase intrappolato per diversi minuti. Il giovane, inizialmente detenuto in carcere, passa agli arresti domiciliari. La sua difesa aveva contestato la ricostruzione accusatoria, sostenendo che dalle immagini acquisite dagli investigatori non emergesse la prova della sua partecipazione all’assalto.

Resta invece invariata la misura nei confronti di Stefano Millesimo, considerato dagli inquirenti uno dei leader di Askatasuna, che rimane ai domiciliari. La sua è una delle due posizioni per le quali il Riesame ha confermato il provvedimento originario. Per gli altri indagati, fatta eccezione per i tre destinatari degli annullamenti integrali, le restrizioni vengono attenuate.

L’ordinanza ridimensionata

Il 5 novembre il gip Giulia Caveglia aveva disposto sedici misure cautelari, a fronte delle diciannove richieste dalla Procura: due custodie in carcere, sette arresti domiciliari e sette provvedimenti meno afflittivi. Secondo la ricostruzione investigativa, gli scontri non sarebbero stati il frutto di un’esplosione improvvisa di violenza, ma di un’azione preparata anche attraverso il trasporto di scudi artigianali utilizzati negli attacchi alle forze dell'ordine.

Le difese, rappresentate tra gli altri dagli avvocati Sara Gamba, Stefano Coppo, Elisa Costanzo, Gianluca Vitale e Claudio Novaro, hanno contestato le ordinanze, mettendo in discussione gli elementi attribuiti ai singoli indagati e le ragioni che giustificavano le restrizioni personali a distanza di mesi dai fatti. Il Riesame ha accolto almeno in parte gran parte delle istanze. Per comprendere fino a che punto la decisione incida sulla valutazione degli indizi e quanto invece sulle esigenze cautelari occorrerà conoscere le motivazioni dei giudici. Le due questioni, sul piano giudiziario, sono ben distinte.

Il caso Millesimo e le altre inchieste

La decisione arriva appena due giorni dopo la richiesta di due anni di sorveglianza speciale avanzata dal pubblico ministero Davide Pretti proprio nei confronti di Millesimo, con il divieto di dimora a Torino e nei comuni della Valle di Susa interessati dai cantieri Tav.

In quell'occasione il magistrato aveva respinto la rappresentazione delle violenze di piazza come semplici episodi di «conflitto a bassa intensità», richiamando il pestaggio del poliziotto colpito anche con un martello, il blindato incendiato e gli assalti ai cantieri dell’alta velocità. «Sono fatti gravi», aveva scandito. La richiesta di sorveglianza speciale riguarda però un procedimento autonomo, sul quale la decisione odierna non produce automaticamente effetti.

Restano soprattutto i fatti del 31 gennaio: 103 appartenenti alle forze dell’ordine feriti, un agente brutalmente aggredito e un mezzo della polizia dato alle fiamme. Il ridimensionamento delle misure cautelari non equivale a un'assoluzione, così come la gravità degli episodi non dispensa l’accusa dall’obbligo di dimostrare le responsabilità individuali.

Per la Procura si apre ora un passaggio delicato. Per le difese è un primo, significativo risultato. Per Askatasuna, che proprio domani festeggerà trent’anni di attività in piazza Santa Giulia, un nuovo argomento nella campagna contro quella che definisce repressione del dissenso. Ma la partita giudiziaria sulle violenze di gennaio è ancora lontana dalla conclusione.