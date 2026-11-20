ECONOMIA DOMESTICA

Laus toglie le mance al Fisco

Il deputato torinese del Pd Laus propone di abolire la tassa del 5% sulle gratifiche a camerieri e baristi, anche quando pagate con carta. Sui social Ã¨ una pioggia di applausi. Ma c'Ã¨ un piccolo particolare: quante di queste somme vengono davvero dichiarate?

Cinque euro di mancia al cameriere, venticinque centesimi allo Stato. Sempre che quei cinque euro passino sotto gli occhi del Fisco. Mauro Laus, deputato torinese del Pd, ha deciso di mettere mano a una delle tasse più curiose del nostro ordinamento, quella che colpisce la generosità dei clienti verso chi serve ai tavoli, prepara cappuccini o porta le valigie in albergo. E con un emendamento alla legge di Bilancio propone di cancellarla completamente. Una battaglia che, a giudicare dalle reazioni sui social, potrebbe procurargli più consensi di tante solenni iniziative parlamentari.

«Se un cliente lascia una mancia per ringraziare un lavoratore, perché una parte dovrebbe finire allo Stato?», domanda Laus, annunciando la proposta in vista dei lavori in Commissione Lavoro. L’obiettivo è semplice: esenzione totale, senza limiti di importo o di reddito, anche per le somme pagate con carta o bancomat, da evidenziare con una voce specifica sullo scontrino o sulla fattura.

Oggi, invece, le mance sono considerate reddito da lavoro dipendente. Dal 2023 beneficiano di un’imposta sostitutiva del 5%, introdotta dal governo Meloni, che dal 2025 si applica entro il limite del 30% del reddito annuo del settore e ai lavoratori che nell’anno precedente non abbiano superato i 75mila euro di redditi da lavoro dipendente. Al di fuori delle condizioni agevolate si torna alla tassazione ordinaria.

Una tassa che pochi pagano

La questione, però, presenta un risvolto quasi comico. Una mancia lasciata in contanti sul tavolino difficilmente lascia tracce, se nessuno provvede a dichiararla. E infatti un’indagine condotta nel 2024 dalla Fipe-Confcommercio su circa mille ristoranti ha rivelato che soltanto il 30,2% degli intervistati conosceva il regime fiscale agevolato. E, tra questi, il 78,9% dichiarava di non utilizzarlo, mentre un altro 12,4% lo applicava soltanto alle somme transitate attraverso il Pos. Numeri che non misurano l’evasione, ma raccontano quanto sia ancora poco diffusa la regolarizzazione delle gratifiche.

Insomma, Laus propone di abolire una tassa che, soprattutto quando la mancia passa di mano in mano, rischia già oggi di essere largamente ignorata. Con un vantaggio non secondario: togliere il prelievo potrebbe rendere più semplice e conveniente anche la gestione trasparente dei pagamenti elettronici.

Una valanga di applausi

Intanto sulla pagina Facebook del parlamentare fioccano gli incoraggiamenti. «Giustissimo!», «Bravo, bella proposta», «Ottima e giusta idea», «Mi sembra giusto», scrivono i sostenitori. Qualcuno ricorda i tempi in cui le mance rappresentavano un’integrazione importante dello stipendio, altri considerano una vergogna tassare un gesto di gratitudine. Una rara convergenza di entusiasmi attorno a un emendamento fiscale.

Laus, che riconosce come i problemi del settore siano ben altri, rivendica l’attenzione alle «piccole cose concrete che migliorano la vita delle persone». Adesso bisognerà vedere se la maggioranza vorrà raccogliere il suggerimento di un esponente dell’opposizione. Perché gli applausi, almeno quelli, sono ancora esentasse.