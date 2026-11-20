La Regione Piemonte finanzia tutte le 83.557 domande per i voucher scuola

La Regione Piemonte ha completato il finanziamento dei Voucher Scuola per l'anno scolastico 2026-2027. Dopo aver garantito, per la prima volta, la copertura del 100% delle domande ammissibili del Voucher B (destinato all'acquisto di libri di testo, materiale didattico e trasporti) con 15,5 milioni di euro, ora anche per il Voucher A, riservato alle spese di iscrizione e frequenza delle scuole paritarie, la Regione stanzia ulteriori 1.494.050 euro, che consentono di finanziare altre 1.450 domande, completando così lo scorrimento della graduatoria. In totale la Regione ha reso disponibili 22.644.410 euro, di cui 6.559.100 euro per il Voucher A e 15.532.350 euro per il Voucher B, con 199.860 euro per Bes (Bisogni educativi speciali) e Dsa (Disturbi specifici dell'apprendimento) per il Voucher A e 353.100 per quello B. Il totale dei voucher scuola erogati è di 83.557, di cui 5.216 Voucher A e 78.341 Voucher B. "Avevamo preso un impegno con le famiglie piemontesi e con il Consiglio regionale e lo abbiamo mantenuto. Ad agosto abbiamo garantito il finanziamento di tutte le domande del Voucher B, oggi manteniamo l'impegno e garantiamo anche le risorse necessarie a finanziare tutta la graduatoria del Voucher A. Per la prima volta il Piemonte, anche con il voucher scuola, finanzia il 100 per 100 degli idonei confermando il grande lavoro che portiamo avanti per garantire il diritto allo studio dall'infanzia fino all'università" dichiarano Alberto Cirio , presidente della Regione Piemonte, e Daniela Cameroni , assessora regionale all'Istruzione e Merito. "Un'attenzione particolare - sottolineano - l'abbiamo voluta riservare agli studenti con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento - concludono Cirio e Cameroni - destinando oltre 550mila euro a quasi 6mila studenti con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento" Per l'anno scolastico 2026-2027, la Regione aveva già destinato ai Voucher Scuola oltre 20,4 milioni di euro, garantendo il finanziamento di 78.341 domande del Voucher B, circa 30.000 in più rispetto all'anno precedente. Con il nuovo stanziamento si completa anche il percorso relativo al Voucher A. I Voucher assegnati a seguito del recente scorrimento delle graduatorie saranno disponibili a partire da dicembre e rimarranno spendibili fino al 31 marzo 2027.