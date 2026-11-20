Collettivo Osa, "cortei gremiti, ora appuntamento il 12 dicembre"

"Sono gremiti in tutta Italia i cortei studenteschi autonomi e indipendenti, convocati per lo sciopero studentesco internazionale contro guerra, riarmo, leva, spese militari, militarizzazione della formazione. Sono cortei contro il Governo Meloni, che scandiscono il coro "Noi non siamo la Cgil", autonomi e indipendenti dal campo largo che vuole strumentalizzare la nostra protesta, che gridano "War on war, we do not enlist! / guerra alla guerra, noi non ci arruoliamo!" all'unisono con centinaia di migliaia di studenti in corteo in tutta Europa". A dirlo sono gli studenti del collettivo Osa, Opposizione studentesca d'alternativa. "In Italia le manifestazioni sono partite bruciando simbolicamente le bollette alle stelle, l'accordo Cgil-Cisl-Uil-Confindustria del 12 novembre, la nuova finanziaria di guerra. Non condannerete il nostro futuro!", proseguono gli organizzatori, che spiegano: "Non vogliamo tornare a casa: di nuovo decine di migliaia di giovani sono in piazza per protestare contro un guerra, riarmo, carovita". Il prossimo appuntamento che si dà la protesta è il 12 dicembre: "tutte e tutti in piazza a Roma, per la manifestazione nazionale per le dimissioni del governo Meloni. Non ci rappresenta nessuno!".