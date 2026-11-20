Corteo Torino, studenti bruciano scontrino con scritto "Meloni Market"

Presenti allo sciopero del 20 novembre a Torino anche gli attivisti della Youth International Strike Against War, la mobilitazione studentesca internazionale contro il riarmo e il caro vita. I giovani hanno bruciato uno scontrino gigante con scritto "Meloni Market" che conteneva le varie nota spesa del Governo. "Siamo a fianco degli studenti e contro una classe politica che è pronta a svendere il loro futuro in nome della guerra", ha dichiarato uno dei presenti, che poi ha aggiunto: "Dobbiamo continuare a mobilitarci, consapevoli che l'unica opposizione credibile può venire dalle piazze e non dal Parlamento o dal centro sinistra, che si dice contro la guerra ma che allo stesso tempo vota a favore del riarmo europeo".