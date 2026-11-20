ALTA TENSIONE

Due cortei (e mezzo) contro Meloni. Askatasuna assedia l'autostrada

La Cgil parla di 30mila partecipanti a Torino e 50mila in Piemonte. Gli autonomi abbandonano il percorso previsto e marciano verso la tangenziale sud. Gli studenti di Osa e Cambiare Rotta contestano anche Landini e il Pd. In serata un'altra manifestazione - VIDEO

Due cortei e mezzo, una giornata di sciopero e una piazza che ritrova tutte le sue divisioni. A Torino la mobilitazione contro il governo Meloni ha portato migliaia di persone nelle strade, ma con percorsi e obiettivi differenti. La Cgil ha concluso la propria manifestazione in piazza Solferino: secondo i dati diffusi dai promotori hanno partecipato 30mila persone nel capoluogo e 50mila in tutto il Piemonte. Gli autonomi di Askatasuna e gli altri gruppi dell’opposizione sociale hanno invece abbandonato il tracciato previsto nel tentativo, poi sventato dalle forze dell’ordine, di raggiungere e bloccare l’autostrada.

Per conto proprio hanno sfilato gli studenti di Osa e Cambiare Rotta, che hanno preso di mira anche il sindacato di Maurizio Landini e il centrosinistra. Una protesta contro la manovra economica e il riarmo che, al di là delle parole d’ordine comuni, ha mostrato quanto siano distanti le diverse anime della mobilitazione. E in serata è previsto un altro appuntamento contro il riarmo.

Il futuro della Cgil

Il corteo, partito da piazza XVIII Dicembre dietro lo striscione “Il futuro è adesso”, ha attraversato il centro fino a piazza Solferino, dove è intervenuto il segretario nazionale Luigi Giove. «Torino è l’epicentro della crisi industriale del nostro Paese», ha denunciato il segretario torinese Federico Bellono, ricordando le 800 assemblee organizzate per preparare la giornata di protersta. Dal palco Giove ha rilanciato la richiesta di una patrimoniale e attaccato la manovra economica: «I salari sono crollati dell’8%, il carrello della spesa è cresciuto del 30%». La Cgil rivendica adesioni elevate, con punte del 100% alla Unifarma di Pianezza e al centro cottura Camst di Grugliasco, e del 60% nelle librerie Feltrinelli.

Il segretario regionale Giorgio Airaudo parla di una giornata in cui lavoratori, pensionati e studenti si sono incontrati per chiedere maggiori investimenti in sanità, scuola e occupazione. In piazza anche la deputata pentastellata Chiara Appendino, che ha definito la mobilitazione «un avviso di sfratto a Meloni», e una nutrita delegazione di Alleanza Verdi e Sinistra, con Marco Grimaldi, Alice Ravinale, Valentina Cera e diversi amministratori torinesi. Assenti invece dall’adesione allo sciopero gli altri due grandi sindacati confederali, Cisl e Uil.

Askatasuna cambia strada

Ben diverso il copione del cosiddetto “spezzone sociale”, partito in coda alla manifestazione sindacale con alcune migliaia di partecipanti, tra militanti dei centri sociali, No Tav, autonomi e collettivi universitari. Dopo aver attraversato corso Vittorio Emanuele II, i manifestanti hanno abbandonato il percorso previsto, evitando piazza Solferino e puntando verso Porta Nuova, via Nizza e la zona sud della città.

«Andiamo a bloccare l’autostrada come un anno fa, vogliamo mandare in tilt questa città», è stato annunciato dai megafoni. Il corteo ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, mentre le forze dell’ordine hanno presidiato diversi punti del percorso. Davanti al monumento a Vittorio Emanuele II alcuni manifestanti sono saliti sulla statua, esponendo uno striscione contro il riarmo e accendendo fumogeni rossi. Lungo corso Bramante sono stati anche strappati o capovolti manifesti elettorali di Enrico Forzese, referente torinese di Roberto Vannacci.

Dopo oltre quattro ore di marcia, il corteo ridotto a poche centinaia di militanti ha raggiunto l’imbocco della tangenziale che conduce all’autostrada A6 Torino-Savona, ma ha trovato la strada sbarrata. Polizia e carabinieri in tenuta antisommossa, con camionette e un idrante, hanno impedito ai manifestanti di accedere alla carreggiata. A quel punto dello spezzone sociale, partito con alcune migliaia di persone, erano rimaste soltanto diverse centinaia di partecipanti. Durante il percorso il corteo aveva paralizzato il traffico anche in corso Unità d’Italia. «Vogliamo bloccare l’autostrada sud di Torino, dimostrando che lavoratori e studenti quando si uniscono possono fare tutto», avevano annunciato al megafono. Un proposito fermato dallo schieramento delle forze dell’ordine.

Il corteo si è quindi concluso all’imbocco del raccordo di Moncalieri, senza riuscire a raggiungere l’autostrada. Dopo essere stati fermati dai cordoni delle forze dell’ordine, i manifestanti hanno ripreso la strada verso Torino, dando appuntamento alle 18 in piazza Castello per una nuova mobilitazione promossa dal coordinamento “Torino contro il Riarmo”, di cui fanno parte studenti universitari, autonomi di Askatasuna e sindacati di base.

GUARDA IL VIDEO

Studenti contro tutti, Cgil compresa

A marcare le distanze dal sindacato di Landini sono stati soprattutto gli studenti di Osa e Cambiare Rotta, scesi in piazza con l’Usb in una manifestazione autonoma, partita da piazza Arbarello con circa duecento partecipanti. Nel mirino non soltanto la premier e le spese militari, ma anche il centrosinistra e gli stessi vertici sindacali. «Noi non siamo la Cgil», hanno scandito i manifestanti, che davanti alla sede dell’Unione Industriali hanno dato alle fiamme una copia dell’accordo sottoscritto il 12 novembre dai confederali con le organizzazioni datoriali, accusandolo di favorire la moderazione salariale. Bruciati simbolicamente anche bollette, uno scontrino gigante sulle spese militari e un’immagine del ministro della Difesa Guido Crosetto.

Dallo spezzone sociale sono arrivate bordate anche al Partito Democratico, accusato di cercare una «passerella elettorale» dopo aver sostenuto in passato il Jobs Act e altre politiche contestate dai movimenti. Insomma, uniti contro Meloni, ma in ordine sparso.

La lunga protesta

La mobilitazione ha interessato tutte le province piemontesi, da Cuneo ad Alessandria, passando per Novara, Asti e Biella. Nel capoluogo subalpino, intanto, l’attenzione resta concentrata sul nuovo appuntamento annunciato per le 18 in piazza Castello dal coordinamento “Torino è contro il Riarmo”, che riunisce collettivi, antagonisti e movimenti pro Pal.

Un’altra prova per la gestione dell’ordine pubblico, alla vigilia di un sabato già delicato: Askatasuna festeggia i trent’anni dalla fondazione, nonostante il recente sgombero della sede di corso Regina Margherita e le vicende giudiziarie legate agli scontri di piazza. Per Torino, dopo lo sciopero, si annuncia un altro fine settimana ad alta tensione.