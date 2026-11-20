Gribaudo (Pd), le nuove generazioni ci stanno chiedendo di dar loro un futuro

"Questa mattina ero in piazza a Cuneo per lo sciopero generale al fianco di lavoratori e studenti, per protestare contro il carovita, l'attacco alla scuola pubblica, alla sanità e contro una Manovra che ancora una volta aiuta i ricchi a discapito di chi non riesce più ad arrivare alla fine del mese". Così Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico che oggi ha partecipato allo sciopero generale nella sua città, Cuneo. "Come nel mio territorio, centinaia di manifestazioni in tutta Italia: queste piazze sono un segnale chiaro e forte. Ovunque c'erano generazioni diverse che hanno riempito le strade, più di un milione di persone a manifestare per dire un concetto ormai chiaro: Meloni è la minoranza nel Paese" prosegue la deputata cuneese. "È particolarmente importante che oggi in piazza ci fossero tanti studenti e tante studentesse. Le nuove generazioni stanno chiedendo una scuola pubblica che sia davvero un ascensore sociale, con risorse adeguate, strutture sicure, diritto allo studio e opportunità per tutte e tutti, non un privilegio per chi può permetterselo. Il governo invece continua a tagliare e a non investire sull'istruzione. Ascoltarli significa ascoltare il futuro del Paese" conclude Gribaudo.