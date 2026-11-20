In corso a Siena il cda di Mps per valutare l'Opas di Intesa

E' in corso a Siena il consiglio di amministrazione di Mps che dovrà esprimere la sua valutazione sull'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa Sanpaolo. Il cda, iniziato in mattinata, deve approvare il 'comunicato dell'emittente', il documento previsto dal Testo unico della finanza con cui il consiglio della società bersaglio di un'offerta pubblica valuta, a beneficio dei propri azionisti, la congruità del corrispettivo offerto e la valenza strategica e industriale dei programmi dell'offerente.