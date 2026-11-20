Le Fondazioni Allegra Agnelli e Merz portano l'arte nei luoghi di cura

Dalla cupola della Mole Antonelliana, dove la serie di Fibonacci di Mario Merz si accende sul cielo di Torino, fino a Candiolo, davanti all'Inoc - Istituto Nazionale Oncologico, dove sorge il Doppio Igloo dello stesso artista. È il percorso del video realizzato per 'L'arte che cura', il progetto della Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro e della Fondazione Merz, nato da un'idea di Simone Battisti, che porta l'arte contemporanea nei luoghi della cura. A unire le due opere è la serie di Fibonacci, la sequenza di numeri in cui ogni termine nasce dalla somma dei due precedenti: per Mario Merz il simbolo della crescita e dell'energia della vita, e uno dei segni più riconoscibili della sua arte. Da una parte Il Volo dei numeri, l'opera del 2000 che illumina la Mole Antonelliana nell'ambito di Luci d'Artista, progetto della Città di Torino in gestione alla Fondazione Torino Musei. Dall'altra il Doppio Igloo di Porto, inaugurato il 16 settembre scorso davanti all'Inoc, dove da allora accoglie pazienti, familiari e il personale dell'Istituto. Il video traduce questo legame in un'unica ripresa: il volo del drone parte dai numeri luminosi sulla cupola e attraversa la città fino all'Igloo di Candiolo. Due luoghi simbolo del territorio, uno dell'arte e uno della ricerca, uniti dallo stesso segno. Il progetto è realizzato con la Fondazione Merz, che condivide con la Fondazione l'impegno ad avvicinare il mondo dell'arte a quello della ricerca e della cura. Il dialogo tra le due opere è stato reso possibile grazie al Museo Nazionale del Cinema di Torino, a Luci d'Artista e alla Fondazione Torino Musei. 'L'arte che cura' è realizzato grazie al sostegno di Gruppo Building e Gallerie d'Italia - Intesa Sanpaolo.