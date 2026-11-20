Riva Vercellotti (FdI), "solidarietà a Boggero per difesa diritto studio"

"Voglio esprimere tutta la mia solidarietà al professor Giovanni Boggero, convocato in Rettorato per rispondere disciplinarmente della "grave colpa" di aver difeso il diritto allo studio e chiesto il ripristino della legalità all'interno dell'Università di Torino. Siamo al paradosso più totale: invece di perseguire con fermezza i responsabili delle occupazioni illegali, si finisce per mettere sotto accusa un docente che ha esercitato il proprio diritto di critica e tutelato la libertà accademica della stragrande maggioranza degli studenti". Lo dichiara Carlo Riva Vercellotti, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. "La notizia dell'avvio di un procedimento nei confronti di chi ha chiesto la restituzione degli spazi universitari alla didattica - prosegue Riva Vercellotti - arriva peraltro a poche ore dal conto salatissimo presentato dallo stesso Ateneo: oltre 310mila euro di danni complessivi tra il Campus Luigi Einaudi e Palazzo Nuovo, tra interventi edilizi, apparecchiature informatiche distrutte e persino attrezzature di ricerca sottratte ai laboratori. Un danno economico e d'immagine gravissimo che ricade sull'intera collettività, mentre le lezioni in presenza restano ancora bloccate per la necessità di ripristinare le aule". "Già nelle scorse settimane - conclude - avevamo portato il caso in Consiglio regionale chiedendo lo sgombero immediato delle sedi occupate, ribadiamo ora un principio non negoziabile: il diritto di manifestare il dissenso non può mai trasformarsi in prevaricazione, danni e sospensione di servizi pubblici. L'Università deve tornare a essere un luogo di merito, libertà di pensiero e rispetto delle regole, non una zona franca dove chi occupa impunemente detiene il monopolio della parola e chi invoca il rispetto della legge viene messo alla sbarra. Auspichiamo che il Rettorato faccia immediata chiarezza e archivi una vicenda che, oltre ad essere un clamoroso autogoal, sembra un pericoloso bavaglio al dibattito democratico dentro l'Ateneo", conclude Riva Vercellotti.