FIANCO DESTR

Crociata anti-Islam di Vannacci,

nel mirino il consigliere del Pd

Il generale pubblica sui social il manifesto elettorale di Abdullahi Ahmed, giÃ imbrattato con insulti razzisti, e mette in guardia contro un'Italia "islamica e con la pelle scura". Dura reazione di Avs e Berruto: "Incitamento all'odio razziale"

Roberto Vannacci sceglie il volto di Abdullahi Ahmed per lanciare la sua nuova offensiva politica contro l’Islam, identificato come una delle principali minacce all’identità italiana. Il generale ed eurodeputato, leader di Futuro Nazionale, pubblica su Facebook il manifesto elettorale del consigliere comunale del Partito Democratico di Torino, di origine somala e di fede musulmana, accompagnandolo con un messaggio inequivocabile: «Non moriremo democristiani, ma islamici e con la pelle scura».

Il post arriva a pochi giorni da un altro grave episodio ai danni del consigliere. Ahmed, infatti, è stato bersaglio di atti di vandalismo a sfondo razzista: i suoi manifesti elettorali, affissi in via Verdi a Torino, sono stati imbrattati con insulti rivolti alla sua persona, alle sue origini e alla sua fede religiosa.

Vannacci decide di utilizzare proprio quel manifesto per rilanciare la propria battaglia identitaria, in un momento di difficoltà per il partito, con gli ultimi sondaggi che registrano un sensibile calo dei consensi per Futuro Nazionale. «Se non facciamo nulla questo è il destino dell’Occidente e dell’Italia. La soluzione c’è», scrive il generale sul suo profilo social, aggiungendo che non consiste nel «continuare a sostenere l’Ucraina in una guerra a oltranza». Una posizione che Vannacci svilupperà nel suo nuovo libro, annunciato in uscita a fine novembre.

Il manifesto imbrattato

Nei giorni scorsi i manifesti di Ahmed erano stati deturpati con scritte violentemente offensive in via Verdi, proprio davanti all’omonima scuola secondaria. Su uno era comparsa la frase «Solo un partito di m... pidiota poteva fare eleggere nella sua lista un maiale islamico nemico dell’Italia». In altri casi, il pennarello aveva cancellato il sorriso del consigliere, mentre sulle immagini erano stati aggiunti slogan come «W l’Italia».

Non semplici atti di vandalismo, dunque, ma insulti che chiamavano direttamente in causa la religione e le origini del consigliere dem. Scritte comparse sullo stesso manifesto che Vannacci ha deciso di rilanciare sui propri canali social, associandolo alla previsione di un’Italia destinata a diventare islamica e con la pelle scura.

AVS e Berruto attaccano

Gli esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra Marco Grimaldi, vicecapogruppo alla Camera, Alice Ravinale, capogruppo in Consiglio regionale del Piemonte, e Sara Diena, capogruppo in Consiglio comunale a Torino, accusano Vannacci di aver superato i confini della normale contrapposizione politica: «Le parole dell’eurodeputato Vannacci, che posta il manifesto del consigliere comunale di Torino Abdullahi Ahmed con l’invito a fare qualcosa per non morire islamici e con la pelle scura non sono propaganda politica, sono un reato: incitamento all’odio razziale e alla discriminazione su base religiosa», dichiarano i tre esponenti di Avs.

L’accusa è quella di alimentare un clima di ostilità nei confronti di Ahmed, già esposto a manifestazioni di odio razzista. «È un messaggio pericolosissimo, che espone direttamente Ahmed all'odio dei seguaci razzisti del generale, peraltro dopo che i suoi manifesti erano già stati imbrattati negli scorsi giorni. È violenza politica in purezza», aggiungono, invocando l’intervento della magistratura: «Ci auguriamo che la giustizia intervenga e faccia rapidamente il suo corso. Ad Abdullahi va tutto il nostro supporto e la nostra vicinanza».

Poi l’affondo personale contro Vannacci: «Il generale morirà sicuramente razzista». Sulla stessa lunghezza d’onda il deputato del Pd Mauro Berruto: «Il generale prepensionato Roberto Vannacci applica ancora una volta il metodo per il quale è diventato famoso, uguale a quello dei suoi soldatini alla Camera dei deputati: pronunciare generiche frasi impresentabili e poi dare in pasto alla feccia».

Da Lampedusa alla Sala Rossa

Nato a Mogadiscio nel 1988, Abdullahi Ahmed è arrivato in Italia nel 2008, dopo essere fuggito dalla guerra civile somala ed essere sbarcato a Lampedusa. Si è successivamente stabilito a Settimo Torinese e ha ottenuto la cittadinanza italiana nel 2016.

Eletto consigliere comunale a Torino per il Partito Democratico nel 2021, è componente della Commissione speciale per il contrasto ai fenomeni di intolleranza e razzismo. La sua vicenda personale è raccontata nel libro Lo sguardo avanti.

Non è la prima volta che viene preso di mira per le proprie origini e la propria fede: già nel marzo 2026 era stato bersaglio di messaggi razzisti e islamofobi sui social, dopo alcuni suoi interventi sulla partecipazione al voto e sulla lotta alle discriminazioni. Ora, dopo gli attacchi degli ultimi giorni, Vannacci ha pensato bene di cavalcare l’onda.