Torino accelera nelle compravendite immobiliari, Milano domina le locazioni

Torino accelera nelle compravendite immobiliari, mentre Milano rafforza il suo ruolo nel mercato degli affitti. È quanto emerge dal confronto tra i due capoluoghi presentato dalla Fiaip durante il convegno "Torino e Milano, due città a confronto" all'Unione Industriali Torino. Nel 2025 a Torino sono state vendute 16.151 abitazioni, con una crescita del 6,8% rispetto all'anno precedente. Milano ha registrato 25.173 transazioni, in aumento del 4,9%. Ancora più significativo il dato degli ultimi dieci anni: le compravendite sono cresciute del 63,6% a Torino e del 39,5% a Milano. La tendenza positiva prosegue nel primo semestre 2026, con Torino a +4,5% e Milano a +3,3%. Il capoluogo piemontese si colloca così al terzo posto tra le principali città italiane per crescita delle transazioni. "La domanda abitativa rimane vivace, sostenuta anche dalle condizioni del credito", spiega Claudia Gallipoli, presidente Fiap Torino, che prevede per fine anno un mercato ancora positivo, con quotazioni sostanzialmente stabili e una crescita intorno all'1,8%. Più prudente il quadro milanese, dove gli agenti segnalano tempi di vendita leggermente più lunghi e una maggiore distanza tra prezzi richiesti e prezzi effettivi. Le differenze maggiori emergono però nelle locazioni. Nel 2025 Torino ha registrato 32.465 contratti, sostanzialmente stabili, mentre Milano ha raggiunto quota 64.278, con un incremento dell'8,15%. Particolarmente significativo l'andamento dei canoni concordati: a Milano la loro incidenza è salita dal 5-6% degli anni precedenti al 23,2% nel 2025. A Torino, invece, è scesa dal 40% del 2018 al 30%. "I contratti concordati stanno perdendo attrattività a causa della scarsa convenienza delle agevolazioni rispetto ai costi e alla fiscalità degli immobili", osserva Gallipoli. A Milano, al contrario, l'aggiornamento degli accordi territoriali ha avvicinato i canoni ai valori di mercato, favorendo la diffusione di questa formula contrattuale. Al centro del convegno anche le prospettive di sviluppo di Torino, dal settore aerospaziale al sistema universitario, fino alla sostenibilità degli edifici e alla qualità abitativa. Temi che, insieme alle infrastrutture e all'attrazione di nuovi investimenti, possono contribuire alla crescita della città.