Cirio, al lavoro per incentivi per Palazzo Giustizia Alessandria più appetibile

"Quella del Palazzo di Giustizia di Alessandria è una situazione strutturale non più accettabile né procrastinabile nel tempo. Oggi con il viceministro Sisto certifichiamo un intervento da parte dello Stato che, prima stanzia le risorse poi viene sul territorio a realizzare di persona quanto sarà fatto nelle prossime settimane. Cioè il cronoprogramma per la messa in atto dello stanziamento di 20 milioni per l'ex Caserma Valfrè, dove si sposteranno servizi da questo Palazzo, e i 5 per intervento specifico sul Tribunale". Così Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, intervenuto con l'assessore alla Sanità Federico Riboldi al sopralluogo in Procura e Tribunale di Alessandria alla presenza del viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. "Registriamo difficoltà e carenze - ha aggiunuo - e stiamo ragionando di quelli che possono essere magari incentivi da mettere in campo. Come succede per la sanità". Intanto già lunedì 23 novembre il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari sarà in Alessandria per un incontro istituzionale.