Stellantis, Leapmotor raggiunge il traguardo di 2 milioni di veicoli prodotti

Leapmotor ha raggiunto un nuovo traguardo: il suo 2 milionesimo veicolo prodotto in serie è uscito dalla linea di assemblaggio dello stabilimento produttivo di Jinhua, rendendo l'azienda la prima start-up cinese attiva nel settore dei New Energy Vehicle (Nev) a raggiungere questo importante traguardo produttivo. Un risultato - sottolinea una nota - che testimonia la rapidità con cui Leapmotor ha saputo crescere e sviluppare il proprio business. Il traguardo dei 2 milioni di veicoli arriva infatti in una fase di forte slancio commerciale: nel mese di ottobre le consegne globali hanno raggiunto il record di 106.127 unità, superando quota 100.000 per il quarto mese consecutivo. Da gennaio a ottobre, Leapmotor ha consegnato 772.666 veicoli, con un incremento del 65,88% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.