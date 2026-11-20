Generale Pomponi in visita a comando regionale Piemonte guarda di finanza

Il comandante interregionale dell'Italia Nord Occidentale della guardia di finanza, generale di corpo d'armata Virgilio Pomponi, si è recato ieri e oggi in visita al comando regionale Piemonte - Valle d'Aosta, alla storica caserma Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta di Torino, in corso IV Novembre 40. Accolto dal comandante regionale Piemonte - Valle d'Aosta, generale di divisione Giovanni Avitabile, il comandante interregionale ha incontrato una rappresentanza del personale, i comandanti provinciali del Piemonte, il comandante territoriale di Aosta, i delegati delle associazioni professionali tra militari a carattere sindacale e una delegazione del personale in congedo appartenente all'Associazione nazionale finanzieri d'Italia (Anfi). Il generale Avitabile ha fornito un punto della situazione aggiornato sull'operatività dei reparti delle due regioni, illustrando le progettualità in corso e le attività messe in campo per garantire i massimi livelli di legalità economico-finanziaria. Il comandante interregionale ha consegnato alcuni encomi solenni e semplici recentemente tributati ai militari del soccorso alpino. Ha incontrato inoltre le autorità cittadine, tra cui il prefetto di Torino, Donato Giovanni Cafagna, la presidente della Corte d'Appello di Torino, Alessandra Bassi, e la procuratrice generale della Repubblica, Lucia Musti. La visita del comandante Interregionale è stata, altresì, l'occasione per celebrare una sobria cerimonia di inaugurazione dei nuovi locali del Centro di addestramento della guardia di finanza di Torino.