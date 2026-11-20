ALTA TENSIONE

Antagonisti ancora in piazza, serata di scontri a Torino

Dopo il fallito tentativo di bloccare l'autostrada, nuova manifestazione. Circa mille partecipanti, cariche della polizia, idranti e lacrimogeni. Lanci di oggetti contro gli agenti, spintonata una troupe televisiva. Una bandiera israeliana imbrattata con la scritta "Nazi"

Dalle canzoni di John Lennon agli idranti e ai lacrimogeni davanti alla Gran Madre. Il terzo corteo della giornata torinese di sciopero è sfociato in una serie di scontri e tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine. Dopo aver tentato nel pomeriggio di raggiungere l’autostrada Torino-Savona, trovando la strada sbarrata dagli agenti, i militanti di Askatasuna e le altre sigle dell’antagonismo sono tornati in piazza, questa volta nel cuore della città. E alle parole d’ordine contro il riarmo e il carovita si sono aggiunti tentativi di forzare i cordoni di polizia, cariche di alleggerimento e lanci di oggetti. Il corteo si è infine concluso in piazza Borromini, dopo essere stato respinto con idranti e lacrimogeni davanti alla Gran Madre.

La mobilitazione, organizzata dal coordinamento “Torino è contro il Riarmo”, è iniziata alle 18 in piazza Castello, dove si sono radunate inizialmente circa 300 persone. Qualcuno è salito sul monumento al Duca d’Aosta per intonare, accompagnato da una chitarra, Imagine di Lennon, Live Forever degli Oasis e The Winner Takes It All degli Abba. Tra bandiere palestinesi e tricolori sono stati accesi anche fumogeni.

Il presidio si è poi trasformato in corteo, con circa un migliaio di partecipanti dietro lo striscione “Contro guerra e carovita blocchiamo tutto. Viva l’Italia che sciopera”. Dai megafoni l’annuncio: “Ci rimettiamo in marcia. Prepariamoci a bloccare ancora tutto”.

Le prime tensioni sono scoppiate in via Accademia Albertina, quando i manifestanti, provenienti da via Po, hanno cercato di cambiare direzione, trovandosi davanti uno schieramento di polizia. Al tentativo di superare il blocco, gli agenti hanno risposto con una carica di alleggerimento, costringendo il corteo a tornare sui propri passi.

Sgabello contro gli agenti

Nuovi momenti di tensione in piazza Vittorio Veneto, dove alcuni partecipanti hanno cercato ancora di forzare i cordoni delle forze dell’ordine. Contro i blindati sono stati lanciati oggetti e, in uno degli episodi, un manifestante ha scagliato uno sgabello verso la polizia. I reparti mobili sono nuovamente intervenuti per respingere l’avanzata.

Durante i disordini anche una troupe televisiva è stata presa di mira: alcuni manifestanti hanno spintonato gli operatori nel tentativo di sottrarre la telecamera. Successivamente al corteo è stata lasciata aperta la possibilità di proseguire attraverso via della Rocca e corso Cairoli, in direzione di corso Vittorio Emanuele II, mentre altri schieramenti presidiavano la zona verso Porta Nuova.

Superati i blocchi precedenti, il corteo ha raggiunto corso Vittorio Emanuele II, dove si è temporaneamente diviso. Il gruppo più numeroso ha attraversato ponte Umberto I, dirigendosi verso corso Moncalieri, ai piedi della collina, mentre altri manifestanti hanno cercato di convincere i compagni a tornare verso la stazione di Porta Nuova. Dopo qualche esitazione, anche questi ultimi si sono ricongiunti al corteo, che ha proseguito in direzione della Gran Madre. «Abbiamo detto che bloccheremo la città e bloccheremo tutta la città», hanno ripetuto dai megafoni.

La tensione è salita ulteriormente davanti alla Gran Madre, quando alcune centinaia di manifestanti hanno tentato di attraversare il ponte Vittorio Emanuele I per tornare in piazza Vittorio Veneto. Dopo un lancio di bottiglie contro polizia e carabinieri, le forze dell’ordine hanno azionato gli idranti contro il corteo, respingendolo verso lo slargo antistante la chiesa. Gli agenti hanno poi fatto ricorso anche ai lacrimogeni, mentre alcuni attivisti hanno puntato luci laser verdi verso gli schieramenti nel tentativo di disturbare gli operatori. Respinto dalle forze dell’ordine, il corteo si è quindi allontanato dalla Gran Madre, proseguendo lungo il Po in direzione nord, verso piazza Borromini, dove si trova un altro ponte che collega le due sponde del fiume.

Dopo essere stati respinti alla Gran Madre, i manifestanti hanno proseguito lungo corso Casale fino a piazza Borromini, dove il corteo si è concluso. «Ogni tentativo da parte della polizia di fermarci non serve a niente, noi siamo e rimarremo sempre qui in questa città», hanno scandito dai megafoni, annunciando nuove mobilitazioni per sabato prossimo in occasione della giornata dedicata ai diritti dei palestinesi.

L’appuntamento più vicino è però quello di domani, quando Askatasuna festeggerà i trent’anni dalla fondazione. «Ci vediamo domani perché una grandissima giornata ci aspetta per il compleanno del centro sociale Askatasuna. Quello che hanno fatto il 18 dicembre non lo dimenticheremo e non saranno quattro mura a bloccare la forza delle persone», hanno aggiunto gli organizzatori, riferendosi allo sgombero della palazzina di corso Regina Margherita avvenuto il 18 dicembre 2025.

A segnare la manifestazione anche un episodio particolarmente grave sul piano simbolico. In testa al corteo è comparsa una bandiera israeliana imbrattata di nero, sulla quale era stata tracciata la scritta “Nazi”, proprio attraverso la stella di David. Il vessillo, tenuto aperto da tre persone, ha accompagnato la marcia lungo via Po, insieme alle bandiere palestinesi e italiane.

Una giornata di cortei

La manifestazione serale è il seguito della mobilitazione cominciata al mattino con lo sciopero generale della Cgil. Il sindacato ha comunicato 30mila partecipanti a Torino e 50mila in tutto il Piemonte, mentre la Questura ha stimato 15mila presenze nel capoluogo.

La manifestazione sindacale si era conclusa regolarmente in piazza Solferino. Lo spezzone sociale, invece, si era staccato dal corteo principale dirigendosi verso Moncalieri, con l'obiettivo dichiarato di bloccare l’autostrada A6. Un tentativo fallito davanti allo schieramento di polizia e carabinieri in tenuta antisommossa, con camionette e idrante. Già al termine di quella marcia gli autonomi avevano dato appuntamento in piazza Castello. La nuova manifestazione, iniziata come un presidio musicale, ha riportato la tensione nelle strade del centro.