Altro colpo con esplosivo banda dei bancomat nel Torinese

Un altro colpo nel Torinese della cosiddetta banda della marmotta, specializzata negli assalti con l'esplosivo ai bancomat. Nella notte tra venerdì e sabato è stato preso di mira lo sportello automatico della filiale di San Giorgio Canavese dell'Unicredit. L'allarme è scattato poco dopo le quattro quando la banda, con l'esplosivo, ha fatto saltare il bancomat. Da quantificare il bottino del colpo e i danni provocati dalla deflagrazione. Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Ivrea.