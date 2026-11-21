Scippi in monopattino, tre misure cautelari a Torino

Tre persone di origine marocchina, irregolari in Italia, sono state oggetto di misure cautelari in carcere e ai domiciliari per avere concorso, a vario titolo, a otto scippi avvenuti a Torino tra maggio e agosto nei quartieri Barriera di Milano e Madonna di Campagna. L'ordinanza emessa dal Tribunale è stata eseguita dalla polizia nei confronti dei tre, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio. Secondo le risultanze delle indagini, sceglievano anziani o persone particolarmente vulnerabili, sia uomini che donne sopra i 70 o gli 80 anni, alcuni con difficoltà motorie, li seguivano e all'improvviso prendevano loro collane e altri gioielli per sparire poi velocemente con monopattini elettrici. Testimonianze di chi era stato derubato, analisi di registrazioni di sistemi di videosorveglianza e, in qualche caso, anche i contenuti diffusi sui social dagli stessi indagati sono stati materiale di lavoro per i Falchi della Squadra mobile della Questura di Torino, sotto il coordinamento della Procura diretta da Giovanni Bombardieri. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati collane, pendenti e altri oggetti preziosi ritenuti compatibili con le attività delittuose contestate. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato telefoni cellulari, somme di denaro contante e numerosi capi di abbigliamento, utili per la ricostruzione dei singoli episodi e per verificare l'eventuale coinvolgimento in ulteriori episodi analoghi. L'operazione di Polizia ha inoltre portato all'arresto di una quarta persona, un giovane italiano con precedenti per reati contro il patrimonio e per stupefacenti, trovato con circa 120 grammi di hashish, accusato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.