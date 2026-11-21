Black friday, oltre il 60% degli italiani pronto agli acquisti

Oltre sei italiani su dieci faranno shopping durante il black friday e il 70% di chi farà acquisti durante la settimana promozionale ne approfitterà anche per comprare i regali di Natale, una quota in aumento rispetto al 66,7% del 2025. Abbigliamento ed elettronica si confermano in cima alle preferenze, rispettivamente con il 56,2% e il 53,5% delle intenzioni di acquisto e spesa media 262 euro, in linea con i 268 euro del 2025. E' quanto emerge dall'indagine realizzata da Confcommercio, in collaborazione con Format Research. In testa alla classifica dei prodotti più cercati ci sono l'abbigliamento (56,2% in crescita dell'1,8% sul 2025), prodotti di elettronica ed elettrodomestici (53,5% in calo del 2,3%), ci sono poi quelli per la cura della persona, indicati dal 47% degli intervistati, in crescita di 7,7 punti percentuali rispetto al 2025. In aumento anche l'interesse per casa e arredamento, che passa dal 27% al 34,2% (+7,2 punti), e per gli articoli sportivi (+4,2 punti, al 25,2%). Tra gli altri prodotti ricercati figurano giocattoli e giochi per bambini (38% in calo del 2,2%), calzature (37,2%, -1,3%), libri ed ebook (37%, -1,4%) e generi alimentari ed enogastronomici (35,9%, +2,9%). Quanto al budget, oltre la metà degli acquirenti (52,6%) prevede di spendere tra 100 e 300 euro. Un dato particolarmente significativo, indica la ricerca, riguarda i canali di acquisto: il 72,1% degli italiani che spenderanno nel Black Friday utilizzerà sia i negozi fisici sia quelli online. Nel complesso, il 77,4% farà almeno una parte degli acquisti nei negozi. Tra le ragioni che spingono a scegliere il punto vendita tradizionale prevale la possibilità di vedere, toccare e provare i prodotti prima di comprarli (55,3%), spiega Confcommercio. Seguono la convenienza di prezzi, sconti e promozioni (47,4%), la possibilità di avere subito il prodotto senza attendere la consegna (37,9%) e una maggiore facilità nella gestione di cambi e resi più l'assistenza post-vendita (35,6%). Rilevante anche la volontà di sostenere i negozi e l'economia del territorio, indicata dal 28,6% degli intervistati.