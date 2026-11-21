Riforma politiche attive lavoro risponde a frenata occupazionale

"In una fase in cui il mercato del lavoro piemontese torna a mostrare segnali di flessione, dopo nove semestri di crescita, come rilevato da Banca d'Italia, la programmazione triennale della Giunta regionale rappresenta un passaggio fondamentale per garantire continuità ai servizi e accompagnare le persone nelle transizioni occupazionali". È il commento di Matteo Faggioni e Cristina Ghiringhello, presidenti di Forma Piemonte e Cenfop Piemonte, alla riforma della Regione Piemonte delle politiche attive del lavoro per il triennio 2027-2029, che accompagna il passaggio dal programma Gol a un nuovo modello strutturale, con una dotazione iniziale di 151 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). La riforma introduce un accreditamento triennale senza graduatoria, superando i tradizionali bandi a progetto. Le risorse saranno assegnate in base alla capacità di spesa e ai risultati raggiunti; dal 2028 saranno considerati anche gli esiti occupazionali, tenendo conto delle condizioni di partenza e della fragilità degli utenti. Per Forma e Cenfop, il nuovo modello offre maggiore stabilità agli operatori e valorizza l'integrazione tra formazione, servizi al lavoro e imprese, consolidata con l'esperienza di Gol. "È fondamentale che il passaggio alla nuova programmazione avvenga senza interruzioni, evitando di disperdere i percorsi di accompagnamento e le relazioni costruite con le persone". La nuova programmazione richiederà monitoraggi costanti per verificare i risultati e promuovere un'occupazione di qualità, non precaria. "Come agenzie siamo pronti a mettere a disposizione l'esperienza maturata e l'ascolto dei bisogni di persone e imprese", concludono Faggioni e Ghiringhello.