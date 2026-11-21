ECONOMIA DOMESTICA

Il caro energia gela il Piemonte. Stangata da 793 milioni

La Cgia stima per le famiglie piemontesi un aumento del 22,4% della spesa per luce e gas nel 2026. Oltre 205mila nuclei in difficoltÃ , con un'incidenza superiore alla media italiana. Nel Paese i rincari sfiorano i 10 miliardi. E artigiani e commercianti pagano due volte

Quasi ottocento milioni di euro in più, in un solo anno, per illuminare e riscaldare le case dei piemontesi. È la stangata che si profila sui bilanci domestici secondo le ultime stime dell’Ufficio studi della Cgia, diffuse oggi, a poche settimane dall’inizio dell’inverno. Per il Piemonte l’aggravio previsto nel 2026 è di 793 milioni di euro, pari a un aumento del 22,4% rispetto al 2025. La spesa complessiva per elettricità e gas dovrebbe passare da 3 miliardi e 542 milioni a 4 miliardi e 335 milioni. Non proprio spiccioli, soprattutto per una regione dove oltre duecentomila famiglie faticano già a sostenere i costi energetici.

La classifica nazionale dei rincari vede il Piemonte al quinto posto, appena due milioni di euro sotto il Lazio (+795 milioni). A pagare il prezzo più alto è la Lombardia, con un aggravio di 2 miliardi e 84 milioni, seguita da Veneto (+993 milioni) ed Emilia-Romagna (+959 milioni). Il Nord produttivo, insomma, è quello che in termini assoluti dovrà mettere maggiormente mano al portafoglio.

Povertà energetica

Che la povertà energetica fosse un problema anche piemontese, e non soltanto meridionale, era già emerso nei mesi scorsi. I dati riferiti al 2024, sulla base delle elaborazioni di Istat e dell’Osservatorio italiano sulla povertà energetica (Oipe), indicano 205.062 famiglie in difficoltà, pari a 428.044 persone. Il 10,1% dei nuclei residenti, un punto percentuale sopra la media nazionale del 9,1%.

Il Piemonte occupa l’ottava posizione nella graduatoria italiana per incidenza del fenomeno ed è la seconda regione settentrionale più esposta dopo il Trentino-Alto Adige, dove la percentuale raggiunge l’11%. Ben diversa la situazione in Lombardia (7,2%), Veneto (6,5%) ed Emilia-Romagna (7,6%).

Non significa, ovviamente, che tutte queste famiglie abbiano il riscaldamento spento. La povertà energetica comprende situazioni differenti: chi destina una quota eccessiva del reddito alle utenze, chi accumula arretrati e chi, per risparmiare, rinuncia a mantenere temperature adeguate in casa. A essere maggiormente esposti sono anziani soli, famiglie numerose e nuclei con redditi precari. E con i nuovi aumenti il rischio è che la platea si allarghi, anche se per misurarne l’effettiva crescita occorreranno dati più aggiornati.

La guerra gonfia le fatture

Il quadro nazionale non è certo più rassicurante. Nel 2026 le famiglie italiane spenderanno complessivamente 53,9 miliardi di euro per luce e gas, contro i 44,1 miliardi dell’anno precedente. Una maggiore spesa stimata di 9,8 miliardi, con un incremento del 22,2%. Nel dettaglio, l’elettricità dovrebbe costare 4,7 miliardi in più (+21,3%), mentre il gas comporterebbe un aggravio di oltre 5 miliardi (+23,2%).

A spingere verso l’alto i listini è stata soprattutto la guerra nel Golfo Persico. Tra febbraio e novembre il prezzo del gas all’ingrosso è aumentato del 161,5%, raggiungendo i 92 euro al megawattora, mentre quello dell’elettricità è balzato del 127%, arrivando a 260 euro. Valori riferiti alle quotazioni di mercato, che non si trasferiscono integralmente sulle fatture domestiche ma finiscono inevitabilmente per appesantirle.

La doppia mazzata sulle botteghe

Se le famiglie fanno i conti con utenze sempre più care, per artigiani e commercianti il problema si moltiplica. Sette su dieci lavorano da soli, senza dipendenti né collaboratori familiari. Piccole attività che devono pagare due volte il caro energia: nelle proprie abitazioni e nei negozi, nei laboratori, nelle botteghe.

E mentre una famiglia può tentare di ridurre alcuni consumi, per chi gestisce un’attività economica tenere accese le luci, alimentare i macchinari o riscaldare i locali non è un optional. I margini si assottigliano, gli investimenti vengono rinviati e le imprese più giovani, prive di riserve finanziarie, sono quelle che rischiano maggiormente.