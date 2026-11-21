Sanità Regione, "in Piemonte meno antibiotici della media nazionale"

La Regione Piemonte monitora periodicamente il consumo degli antibiotici e l'appropriatezza delle prescrizioni attraverso attività di sorveglianza e analisi dei dati. Lo riferisce in una nota l'assessorato alla sanità, nella Settimana mondiale per l'uso consapevole degli antibiotici, in programma dal 18 al 24 novembre, promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) insieme alle principali organizzazioni internazionali impegnate nella tutela della salute umana, animale e ambientale. Il Rapporto regionale sull'uso degli antibiotici 2023-2024, viene riportato, "evidenzia alcuni risultati incoraggianti. Sul territorio piemontese il ricorso a questi farmaci è inferiore alla media nazionale e cresce l'utilizzo degli antibiotici raccomandati dall'Oms come prima scelta, con un incremento del 54,6% nell'indicatore riportato dal rapporto". Si registra parallelamente una riduzione dell'impiego di alcune classi di antibiotici particolarmente critiche per lo sviluppo delle resistenze. Anche in ambito ospedaliero emerge un andamento positivo: tra il 2023 e il 2024 il consumo complessivo di antibiotici è diminuito del 10,8%. Migliorano inoltre gli indicatori di appropriatezza prescrittiva, a conferma dell'importanza delle attività di monitoraggio, formazione e sensibilizzazione per favorire un utilizzo sempre più responsabile di questi farmaci.