Zangrillo, "a Torino situazione intollerabile per la sicurezza"

Torino è una città meravigliosa ma oggi è sotto scacco di una situazione deteriore dal punto di vista della sicurezza. Certi fatti avvenuti degli ultimi mesi sono intollerabili. E interi quartieri sono diventati non frequentabili dagli italiani. Questo è inaccettabile". Lo ha detto oggi il ministro della pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, nel capoluogo piemontese per il congresso regionale di Forza Italia. Il ministro, riferendosi alle prossime elezioni comunali, ha affermato che "c'è bisogno di voltare pagina". "Questo - ha osservato - è un territorio a vocazione centro-sinistra. Penso però che il centro-destra, in tutti i partiti che lo compongono, abbia una classe dirigente in grado di esprimere candidati con le caratteristiche giuste. Ne abbiamo anche in Forza Italia". A titolo di esempio Zangrillo ha citato Marco Fontana e Claudia Porchietto, indicandole come "persone con competenze politiche adeguate e valori importanti".