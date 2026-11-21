Askatasuna, diffidati gli artisti per la festa dei 30 anni

La Questura di Torino ha diffidato gli artisti che questa sera, dalle 20, dovrebbero esibirsi in piazza Santa Giulia, nel quartiere Vanchiglia, per i festeggiamenti dei trent'anni del centro sociale Askatasuna, sgomberato il 18 dicembre 2025. Tra i nomi annunciati per il concerto figurano anche Johnson Righeira e Willie Peyote. A quanto si apprende, mancherebbero le autorizzazioni per l'evento. Nei giorni scorsi la manifestazione era già stata al centro di una polemica politica sollevata dal centrodestra. Le celebrazioni del trentennale inizieranno questo pomeriggio in piazza Santa Giulia, cuore della movida universitaria torinese, con il dibattito 'Cambia il vento: l'Europa in movimento contro carovita e guerra', al quale partecipano attivisti e giornalisti provenienti anche da Francia, Albania, Spagna e Serbia. Durante la giornata sono previsti banchetti informativi e un bar. In serata è in programma il concerto. Piazza Santa Giulia si trova a pochi metri dall'edificio di corso Regina Margherita 47, occupato da Askatasuna nel 1996 e sgomberato lo scorso dicembre. Nei mesi successivi il Comune di Torino ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni d'interesse finalizzate a destinare l'immobile ad attività sociali e di aggregazioni, al fine di recuperare l'edificio. Il termine per presentare le proposte si è chiuso il 9 novembre, con nove progetti candidati.