Titolare storico pub di Torino trovato morto nel locale, indagini

Francesco Zangari, 66 anni, storico proprietario del Manhattan Pub di Torino, è stato trovato morto ieri all'interno del suo locale, nel quartiere Borgo Vittoria, nella zona nord del capoluogo piemontese. Sulla morte dell'uomo, conosciuto da tutti come Franco, indaga la squadra mobile della Questura di Torino, diretta da Davide Corazzini. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Le prime a intervenire sul posto, dopo una segnalazione, sono state le volanti della polizia. Per decenni Franco e il suo pub sono stati un punto di riferimento per l'underground torinese. Nel locale hanno mosso i primi passi molte band e in queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio sui social da parte di chi conosceva Zangari.