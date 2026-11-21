Titolare di un pub ucciso a Torino, fermato un dipendente

È stato fermato dalla polizia un dipendente del Manhattan Pub di Torino, accusato dell'omicidio del titolare del locale, Francesco Zangari, 66 anni, trovato morto ieri mattina nel cortile condominiale sul retro della birreria, in via Giachino. Il fermo, disposto dalla procura di Torino, è stato eseguito nella notte tra ieri e oggi dalla Squadra mobile. L'accusa è di omicidio pluriaggravato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alcune ore prima del ritrovamento del corpo, Zangari era rimasto nel locale insieme al dipendente. Tra i due sarebbe scoppiata una discussione, degenerata in una violenta colluttazione proseguita nel piazzale sul retro del pub. Il titolare sarebbe caduto a terra e sarebbe stato colpito con calci e pugni fino alla morte. L'allarme era scattato intorno alle 10 di venerdì, quando al 112 era stata segnalata la presenza di un uomo privo di vita nel cortile condominiale. Sul posto erano intervenute le volanti, la squadra mobile e la polizia scientifica. Il medico legale aveva riscontrato politraumi, accertando la natura violenta del decesso. Le indagini, coordinate dalla procura di Torino diretta da Giovanni Bombardieri, hanno portato in breve tempo all'identificazione del dipendente, rintracciato nelle vicinanze del locale e accompagnato in Questura. Restano da chiarire i motivi dell'aggressione. L'uomo è stato trasferito nella notte nel carcere Lorusso e Cutugno, a disposizione dell'autorità giudiziaria.