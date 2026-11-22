LA SACRA RUOTA

Ferrari vale sette Stellantis. L'impero Fiat a 9 miliardi

Dal massimo del marzo 2024 Ã¨ svanito quasi il 90% del valore azionario. La parabola da Marchionne a Tavares, fino alla difficile missione di Filosa. I conti raccontano di un patrimonio ancora consistente, ma gli investitori aspettano un turnaround

Nel 1969 fu la Fiat di Gianni Agnelli a comprare metà della Ferrari. Oggi il Cavallino Rampante, uscito dal gruppo dieci anni fa, vale in Borsa sette volte il colosso automobilistico che raccoglie l’eredità della vecchia Sacra Ruota insieme a Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Ram, Alfa Romeo, Maserati e gli altri marchi: 64,4 miliardi contro appena 9,1. Non è soltanto il confronto tra due aziende che producono automobili per clienti molto diversi. È il rovesciamento di una storia industriale, oltre che finanziaria.

Alla chiusura di venerdì 20 novembre, le azioni Stellantis sono precipitate a 3,13 euro, al termine della decima seduta consecutiva in ribasso. Un gigante da 14 marchi, con stabilimenti sparsi nel mondo, che nel solo 2023 aveva realizzato 18,6 miliardi di utili, oggi vale sul mercato meno della metà di quanto guadagnava in un anno. E soprattutto ha perso quasi 74 miliardi di capitalizzazione rispetto al suo momento di massimo splendore.

Dalla Fiat di Marchionne agli 83 miliardi

Per misurare la portata del tracollo, il confronto con la stagione di Sergio Marchionne è impietoso. Nel 2004, quando il manager dei due mondi assunse la guida della Fiat sull’orlo del dissesto, il gruppo torinese capitalizzava circa 5,5 miliardi. Quattordici anni dopo, nel 2018, il valore complessivo delle società nate dalla sua ristrutturazione aveva raggiunto i 60 miliardi. Una cifra che comprendeva, attenzione, non soltanto Fca, ma anche Ferrari e Cnh Industrial, nel frattempo separate.

Nel mezzo c’erano stati il salvataggio della Fiat, l’operazione Chrysler del 2009, la nascita di Fiat Chrysler Automobiles nel 2014 e lo scorporo del Cavallino nel 2016. Un processo di trasformazione che aveva moltiplicato il valore per gli azionisti.

Quando il 18 gennaio 2021 debuttò in Borsa Stellantis, nata dalla fusione tra Fca e la francese Psa, la capitalizzazione era di circa 42 miliardi. Tre anni dopo, il 18 marzo 2024, toccava quota 82,8 miliardi, diventando la società di maggior valore di Piazza Affari. L’amministratore delegato dell’epoca, Carlos Tavares, sembrava aver trovato la formula per trasformare le economie di scala in profitti.

Poi la discesa. Prima il deterioramento delle vendite e della redditività, soprattutto in Nord America, quindi il fallimento di una parte delle scelte industriali, a cominciare dalla strategia sull’elettrico. Fino al bilancio 2025, chiuso con una perdita monstre di 22,3 miliardi, appesantita da svalutazioni e oneri straordinari per 25,4 miliardi.

Quello che il mercato non vede

Eppure Stellantis non è una scatola vuota. Il bilancio al 30 settembre 2026 registra 214,4 miliardi di attività e un patrimonio netto di 61,8 miliardi. Ci sono 47,1 miliardi tra immobili, impianti e attrezzature, 25,3 miliardi di magazzino e oltre 46 miliardi di attività immateriali, compresi marchi, tecnologie e avviamento.

Ma il confronto più significativo riguarda il patrimonio attribuibile agli azionisti ordinari. Dai 61,3 miliardi riferibili alla capogruppo bisogna sottrarre, in prima approssimazione, quasi cinque miliardi di strumenti finanziari ibridi, contabilizzati nel patrimonio netto. Restano circa 56 miliardi: la Borsa ne riconosce appena un sesto. Una distanza enorme, che racconta quanto poco il mercato creda nella capacità di trasformare quel patrimonio in profitti.

Il valore scritto nei bilanci non coincide necessariamente con quello realizzabile. Una fabbrica che lavora poco può valere meno del costo al quale è iscritta, mentre un marchio prestigioso non garantisce automaticamente vendite e profitti. E soprattutto quei nove miliardi rappresentano il valore delle azioni, non il prezzo al quale si potrebbero acquistare senza altri impegni tutte le attività del gruppo. Ci sono debiti, obbligazioni, fornitori da pagare, investimenti e ristrutturazioni da finanziare.

Anche i soldi in cassa possono trarre in inganno. Stellantis dichiara 42,7 miliardi di liquidità industriale disponibile, ma la cifra comprende linee di credito non ancora utilizzate. La cassa industriale effettiva è di circa 27 miliardi, cui si aggiungono 3,2 miliardi di titoli liquidi. Al netto dei debiti e delle altre poste finanziarie, la posizione industriale resta positiva per 5,4 miliardi. Ma c’è un dettaglio nient’affatto secondario: quel saldo beneficia di quasi cinque miliardi raccolti con strumenti ibridi perpetui. Se questi ultimi vengono considerati interamente debito ai fini della valutazione, il cuscinetto netto si assottiglia a circa 400 milioni. Non proprio una montagna di liquidità sulla quale dormire sonni tranquilli.

Attorno a Stellantis si muovono anche i grandi protagonisti della finanza internazionale. Come ricostruito da Milano Finanza sulla base delle comunicazioni alle autorità, Morgan Stanley, Goldman Sachs e Bank of America hanno dichiarato esposizioni complessive equivalenti a quasi il 17% del capitale. Ma sarebbe sbagliato considerarle un unico pacchetto azionario: soprattutto per Goldman e Bank of America, gran parte delle posizioni è costituita da strumenti derivati ed esposizioni potenziali, non da partecipazioni dirette.

Sul versante opposto ci sono i fondi che scommettono sulla discesa del titolo. Le posizioni ribassiste pubbliche si avvicinano complessivamente al 10% del capitale, con Marshall Wace in prima fila al 2,11%, seguita da Jericho e Kgh, entrambe all’1,26%. Una presenza ingombrante, che non esaurisce tutte le vendite allo scoperto e conferma quanto sia diffusa la sfiducia sulle prospettive del gruppo.

Verdetto rinviato al 2027

Il vero problema è che Stellantis continua a consumare denaro. Nei primi nove mesi del 2026 il flusso di cassa industriale è stato negativo per 4,93 miliardi, quattro dei quali nel solo terzo trimestre. La redditività operativa rettificata si è fermata allo 0,7% negli ultimi tre mesi, lontanissima dai margini a doppia cifra dell’epoca d’oro.

Il nuovo amministratore delegato Antonio Filosa promette il ritorno a una generazione positiva di cassa nel 2027, puntando sul rilancio commerciale e su sei miliardi di efficienze annue a regime. Ma il percorso si annuncia nient’affatto agevole. Lo stesso manager, all’assemblea Anfia del 12 novembre, ha avvertito che nel 2027 e probabilmente anche nel 2028 il gruppo e i suoi fornitori dovranno affrontare forti rincari di materie prime, chip e semiconduttori. Costi aggiuntivi che rischiano di divorare una parte dei risparmi programmati.

Gli analisti, del resto, sono divisi. Oddo Bhf stima per il 2027 ulteriori pressioni sui costi per 2,2 miliardi, un margine operativo dell’1,6% e soprattutto un flusso di cassa ancora negativo per 2,2 miliardi. Una previsione che contraddice l’obiettivo annunciato da Filosa. La banca francese e Rbc hanno abbassato il prezzo obiettivo del titolo a 3 euro, mentre Jefferies continua a vedere un potenziale recupero fino a 8 euro. Una forbice che dà la misura dell’incertezza.

La crisi però si misura anche nelle fabbriche. A Mirafiori, dove negli anni si decidevano le sorti dell’automobile italiana, la linea della Fiat 500 ha accumulato cinque settimane consecutive di fermate, con il ricorso massiccio alla cassa integrazione. Il crollo non si legge soltanto sui listini: a Torino si conta anche nei turni di lavoro cancellati.