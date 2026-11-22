SACRO & PROFANO

Donne sacerdote, i vescovi aprono. Leone XIV chiude sul rito antico

Dall'episcopato europeo nuove prese di posizione sull'ordinazione femminile, mentre il Pontefice conferma le restrizioni alla liturgia tradizionale e frena sui preti sposati. Il dibattito divide la Chiesa, tra spinte al cambiamento e difesa della dottrina

Sulla possibilità che le donne ricevano l’ordinazione sacerdotale si è riacceso in questi giorni il dibattito ai massimi livelli, con interventi di esponenti di punta dell’episcopato, due dei quali di recente nomina da parte di Leone XIV. L’arcivescovo di Monaco e Frisinga, il cardinale Reinhard Marx, intervenendo a un dibattito il 4 novembre, ha sostenuto che il favore per l’ordinazione femminile non sarebbe più un ostacolo automatico per un candidato all’episcopato e che questo segnalerebbe un cambiamento del clima ecclesiale.

Un’apertura esplicita è arrivata anche dall’importante arcidiocesi di Vienna. Il suo nuovo pastore, monsignor Josef Grünwidl, ha dichiarato: «Auspicherei certamente l’ordinazione delle donne», aggiungendo che tale decisione dovrebbe essere presa da un concilio della Chiesa universale. L’11 novembre scorso il Papa ha trasferito monsignor Octavi Vilà dalla diocesi di Girona alla sede metropolitana di Barcellona, nominandolo arcivescovo. In un’intervista del 2024, lo stesso Vilà, allora abate dell’abbazia di Poblet, dichiarò che l’ordinazione femminile poteva essere uno degli argomenti in discussione al Sinodo e che la questione era nell’agenda della Chiesa.

Tali prese di posizione rendono sempre più visibile e influente quella corrente che chiede di riconsiderare una materia che la Chiesa ha già affrontato e definito. Nel 1994 sanGiovanni Paolo II firmò la lettera apostolica Ordinatio sacerdotalis, in cui stabiliva che l’ordinazione presbiterale, riservata ai soli uomini fin dai primordi, non è una semplice regola disciplinare modificabile e che la Chiesa «non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale». Tale sentenza, a proposito di «una questione di grande importanza, che attiene alla stessa divina costituzione della Chiesa», è da ritenersi – precisava il Pontefice – definitiva e non modificabile da un futuro concilio. E, sebbene non impegni l’infallibilità papale, il documento conferma tuttavia una dottrina già infallibile, perché insegnata dal magistero ordinario e universale dei vescovi di tutto il mondo in comunione con il Papa.

L’esperto torinese

Forse non molti sanno che a Torino risiede uno dei massimi esperti sul tema dell’ordinazione delle donne. Si tratta di don Alberto Piola, teologo, presidente della Fondazione Polo Teologico Torinese, docente alla Facoltà teologica e all’ISSR e coordinatore della pastorale della cultura, il quale, nel 2006, aveva dato alle stampe la sua brillante tesi di dottorato, Donna e sacerdozio, un’indagine storica e teologica accuratissima sul tema. Nel 2025, sulla rivista della Facoltà teologica, Archivio Teologico Torinese, egli avanzò alcune obiezioni e interrogativi alle tesi sostenute da coloro che sono apertamente favorevoli all’ordinazione delle donne, il cui capofila è il liturgista Andrea Grillo.

Piola sosteneva, tra l’altro, che bisogna tener conto di tutto il magistero e non soltanto di quello degli ultimi decenni; che Ordinatio sacerdotalis non è una «teologia di autorità», ma un esercizio dell’autorità che la teologia deve spiegare; che l’ordinazione femminile viene sostenuta sulla base di un’evidenza antropologica maturata negli ultimi secoli in Europa, che tuttavia non avrebbe alcun valore universale né sarebbe fondata sul piano teologico; che i fautori del sacerdozio femminile non tengono conto della questione della «maschilità di Cristo», e questo costituisce una grave lacuna rispetto al dibattito degli ultimi decenni.

Messa antica nel Cuneese

Le controversie sulla Messa in rito antico non cessano, anzi continuano, segno che l’argomento tocca uno dei nervi più scoperti della Chiesa. Durante il volo di ritorno dal Perù, Leone XIV, interrogato in proposito, ha detto che, per ora, il motu proprio Traditionis custodes, che limita fortemente la celebrazione secondo il Vetus Ordo, non verrà né abrogato né mitigato e che «c’è una via disponibile per coloro che desiderano richiedere la dispensa». In realtà, le cose non stanno così e lo sanno molto bene i fedeli delle diocesi della provincia di Cuneo che, nei mesi scorsi, avevano chiesto rispettosamente e accoratamente al vescovo di Saluzzo, monsignor Cristiano Bodo, e al Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti la concessione della Messa antica, ottenendo un secco e immotivato rifiuto che, a quanto parrebbe, fu deciso dalla Conferenza episcopale piemontese (CEP).

Stop ai viri probati

Sempre durante il volo, il Papa ha risposto anche a un giornalista che gli chiedeva il suo parere sulla possibilità di ordinare uomini sposati – viri probati – così come era stato auspicato dal Sinodo sull’Amazzonia. La sua risposta è stata che farlo significherebbe causare fratture e che l’obiettivo del suo pontificato è guarire le ferite e promuovere l’unità e la comunione nella Chiesa. Quindi, per ora, non si tocca Traditionis custodes e non si ordinano uomini sposati.

Appare così abbastanza chiaro che la sua volontà, ribadita in ogni occasione, di perseguire l’unità (fin dal motto del suo stemma, In Illo uno unum) si risolve infine nel mantenimento dello status quo. Ma, si chiedono in molti, dopo un pontificato come quello di Francesco, che ha messo in moto e aperto processi su tutti i fronti e, secondo qualcuno, ha destabilizzato la Chiesa dividendola, una strategia simile appare ancora possibile? Certamente la conferma di una misura restrittiva come quella di Traditionis custodes, che tratta il rito antico come una realtà da tollerare, sperando che si estingua presto, e non come un dono da valorizzare, non farà che aumentare le polarizzazioni e portare acqua al mulino dello scisma lefebvriano.

Progressisti e conservatori

Un articolo apparso il 18 novembre sul diffuso The Spectator ha rilevato alcuni dati, partendo dagli striscioni con lo slogan “Libertà per la Messa tradizionale”, apparsi a più riprese nei grandi eventi che hanno accompagnato il Papa nel suo viaggio in Argentina. Secondo lo “Studio nazionale dei sacerdoti cattolici degli Stati Uniti” del 2025, oltre il 70% dei preti ordinati prima del 1975 si definisce progressista, mentre l’80% di quelli ordinati dal 2001 si considera conservatore. Solo l’11% di quelli ordinati prima del 1980 ritiene prioritario l’accesso alla Messa antica, rispetto al 39% di quelli ordinati dopo il 2000. Inoltre, solo un quarto dei giovani cattolici va a Messa ogni domenica, mentre tra coloro che assistono a quella tradizionale la proporzione sale al 98%.

A giudizio dell’autore, l’invecchiamento della generazione postconciliare, la fusione e la soppressione di parrocchie e la mancanza di sacerdoti faranno sì che la Chiesa dipenderà sempre più da quei giovani e che la loro sensibilità più ortodossa finirà per segnare la vita ecclesiale.

La revisione del Messale

In Germania, la Conferenza episcopale sta procedendo alla revisione del Messale in uso dal 1975 anche in Austria e in Svizzera. Il curatore ha spiegato, in un’intervista del 3 novembre, che «anche le immagini di Dio dal marcato carattere maschile saranno trattate con cura». Il 14 aprile 2012 Benedetto XVI aveva comunicato ai vescovi tedeschi la decisione della Santa Sede circa la formula della consacrazione del calice, precisando che l’espressione tedesca «für alle» («per tutti») avrebbe dovuto essere sostituita, in conformità all’originale latino pro multis, con «für viele» («per molti»). Adesso, proprio in vista della revisione, i vescovi sembrano orientati a mantenere «für alle». Quindi, linguaggio inclusivo e nessuna delle correzioni che Papa Ratzinger aveva chiesto.