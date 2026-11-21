Alemanno (Fnv), "estremisti sinistra cercano d'impedire gazebo a Torino"

"Oggi ho partecipato a un gazebo di Futuro Nazionale, insieme all'onorevole Emanuele Pozzolo e ai dirigenti Enrico Forzese, Giampaolo Mussano, Beppe Lauria, Guido Dellarovere. Un mare di gente ci è venuta a salutare e a prendere il nostro materiale propagandistico. Purtroppo un gruppo di estremisti di sinistra di Potere al popolo hanno organizzato una contro-manifestazione per cercare di impedirci di parlare con la gente. Il fatto grave è che è stato permesso di avvicinarsi fino al nostro banchetto, provocando e insultando. Mentre cercavo di calmare gli animi, una manifestante mi ha anche messo le mani addosso, spintonandomi alle spalle. Infine è arrivato un piccolo corteo con le bandiere di Potere al popolo, che ha cercato di aggredirci. Solo allora è intervenuta la guardia di finanza in tenuta di antisommossa che ha impedito lo scontro, interponendosi tra noi di Futuro Nazionale e i facinorosi della sinistra. Ho telefonato al Questore di Torino per sottolineare la necessità di un servizio più incisivo per tutelare il diritto dei partiti politici a manifestare le proprie idee". Così a Torino Gianni Alemanno, già sindaco di Roma e oggi in Futuro Nazionale. "È paradossale che le autorità consentano ad altri qualcosa che se facessimo noi sarebbe ritenuto sovversivo: cercare di impedire un gazebo autorizzato lascia intendere che qualcuno voglia aspetti l'incidente o auspichi lo scontro" aggiunge Emanuele Pozzolo, coordinatore regionale del partito "È il momento di dire basta: Torino è stufa di subire le prepotenze dei centri sociali e della sinistra loro alleata" dichiara Enrico Forzese, vicario regionale e coordinatore provinciale di Futuro Nazionale.