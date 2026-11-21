BERLUSCONES

Da Forza Italia a "Granda Italia", Rosso segretario del partito di Cirio

La claque cuneese fa la voce grossa: Graglia promosso vice, Robaldo osannato e "Red Patacca" incoronato senza sfidanti. Zangrillo incassa i ringraziamenti e restituisce qualche stilettata. Tra applausi e benedizioni, il governatore prepara la sua partita romana

Un congresso all’insegna del volemose bene, ma dietro la concordia azzurra i conti interni restano aperti. Al Lingotto va in scena la grande liturgia dell’unità, tra applausi, ringraziamenti e abbracci che somigliano più a un armistizio che a una riconciliazione. Il congresso regionale di Forza Italia, il primo della sua storia ultratrentennale, incorona per acclamazione il senatore Roberto Rosso, candidato unico alla successione di Paolo Zangrillo.

“Red Patacca” si prende così lo scettro, ma basta osservare chi raccoglie gli applausi più fragorosi e chi distribuisce le benedizioni per capire che il protagonista della giornata è un altro: Alberto Cirio. Il governatore, nonché vicesegretario nazionale, con il nuovo assetto regionale rafforza la propria posizione e guarda ben oltre i confini piemontesi.

Lo show del governatore

Il metodo è collaudato. Ecumenico fino all’eccesso, qualcuno direbbe più prosaicamente “paraculo”, Cirio ringrazia tutti. Zangrillo, i coordinatori provinciali, i parlamentari, i ministri, gli amministratori locali. Una carezza a ciascuno, un riconoscimento per ogni sensibilità, comprese quelle che gli remano contro. Purché, terminati i convenevoli, sia chiaro chi tiene il timone. E per scaldare la platea sfodera anche il piglio identitario: «La terza moschea d’Europa a Torino non la facciamo. Non la vogliamo». Ovazione. Il moderato Cirio sa quando indossare i panni del mediatore e quando quelli del tribuno del popolo.

Se Cirio è il celebrante, Rosso è il festeggiato. «Per me è un sogno che si realizza», confessa il senatore, con l’immancabile sorriso a trentadue denti. Per anni braccio operativo di Zangrillo, uomo delle tessere, dei circoli e dei rapporti con gli amministratori, oggi si accomoda sulla poltrona del capo. Senza nemmeno dover affrontare un avversario. Promette un partito radicato nei territori, aperto ai giovani, alle donne e ai civici. Esibisce il congresso come prova di democrazia interna. Tutto vero, formalmente. Peccato che sulla scheda ci fosse un solo nome e che gli equilibri fossero stati definiti ben prima di arrivare al Lingotto.

Del resto, Rosso conosce l’arte dell’adattamento. Dalla Lega Nord di Gipo Farassino – nelle cui file, da giovane consigliere regionale, denunciava le decisioni prese «a Roma e ad Arcore» dal partito di cui oggi è segretario regionale – ad Alleanza Nazionale, fino all’approdo in Forza Italia grazie a Gilberto Pichetto Fratin.

Per anni palafreniere di Zangrillo, poi progressivamente emancipatosi dal suo mentore. Il delfino ha scoperto di poter nuotare da solo. E soprattutto di avere alle spalle una corrente sufficientemente robusta da portarlo a riva.

Forza Granda

La regia del nuovo organigramma porta infatti la firma politica di Cirio, insieme a Pichetto e al capogruppo alla Camera Enrico Costa. Tre pesi massimi che hanno accompagnato l’ascesa di Rosso, ridisegnando la geografia del potere azzurro. Con un baricentro sempre più spostato verso Cuneo.

Lo racconta l’applausometro. Dopo Cirio, tra i più acclamati ci sono Franco Graglia da Cervere, vicepresidente del Consiglio regionale, la cui promozione a vicesegretario regionale scatena la claque della Granda, e Luca Robaldo, sindaco di Mondovì e presidente della Provincia di Cuneo. Il primo rappresenta il radicamento organizzativo, il secondo quel civismo amministrativo che Cirio vorrebbe trasformare in una riserva di consenso per Forza Italia.

Robaldo non è un caso isolato. In sala ci sono anche il sindaco di Asti Maurizio Rasero e quello di Vercelli Roberto Scheda. Non soltanto tessere, ma amministratori, liste locali e reti di consenso. Un partito sempre più capace di federare esperienze civiche. Presente anche il tesoriere nazionale Fabio Roscioli, figura di raccordo tra la famiglia Berlusconi e il partito. Cirio non lesina riconoscimenti neppure a lui: nel suo giro di ringraziamenti c’è posto per tutti, soprattutto per chi conta.

Il paracadutato Zangrillo

In questa atmosfera da Mulino Bianco, però, le stonature non mancano. A cominciare da Zangrillo, che lascia dopo nove anni autodefinendosi «un paracadutato». Tutti lo ringraziano, lui ricambia, ma non rinuncia alla stilettata: «C’è già chi è pronto con la lista degli errori». E di errori qualcuno deve pur averne commessi. Il ministro mette all’attivo le due vittorie regionali di Cirio, ma sorvola su un numeretto meno gratificante: la rappresentanza parlamentare piemontese di Forza Italia, passata dai quindici eletti ereditati dalla stagione di Pichetto ai quattro attuali. Un ridimensionamento difficile da inserire nell’album dei successi.

C’è poi un dettaglio che rende ancora più singolare il passaggio di consegne: buona parte del lavoro territoriale di cui Zangrillo si attribuisce il merito era stato svolto proprio da Rosso, che macinava chilometri tra circoli e amministratori mentre il ministro era assorbito dagli impegni romani. Alla fine il capo lascia il posto a chi, per molti versi, aveva già fatto il mestiere al posto suo.

Il ruggito della minoranza

A ricordare che non tutti condividono la medesima sensibilità provvede Licia Ronzulli. La vicepresidente del Senato, esponente della minoranza interna proprio come Zangrillo, è tra le più calorose nel saluto al ministro uscente. Del resto quando era la vestale di Arcore è stata la sua principale sponsor. E avverte: «La pluralità di Forza Italia non deve essere un problema da risolvere, ma una ricchezza da valorizzare». Traduzione: l’unità va benissimo, purché non diventi omologazione.

Anche le assenze parlano. Su tutte quella del “gemello diverso” Roberto Occhiuto, governatore calabrese e vicesegretario nazionale proprio come Cirio. Eppure il giorno prima era a Torino per un appuntamento legato al tennis, nella settimana delle Atp Finals, con lo sguardo alle Next Gen che approderanno a Reggio Calabria. La racchetta sì, il partito no. Una coincidenza che non passa inosservata.

Tajani fa il sabaudo

A chiudere arriva Antonio Tajani, che prova a giocare in casa sfoderando antenati piemontesi e fede juventina. «Per un quarto sono piemontese, per gli altri tre terrone», scherza. Poi rispolvera la resistenza sabauda sul colle dell’Assietta e il «Bogianen», trasformandolo in una metafora della tenuta del centrodestra al governo. Non arretrare, non muoversi, resistere.

Così Rosso si prende la segreteria, Graglia la vicesegreteria, a Zangrillo restano i ringraziamenti, chissà quanto sinceri. Cirio, in un congresso regionale trasformato in passerella nazionale, consolida quella rete destinata ad accompagnarne le ambizioni romane. Con un’ultima ironia: Tajani sente il bisogno di ricordare quanto Piemonte scorra nelle sue vene proprio mentre il piemontese Cirio usa il Lingotto per mostrare quanto ormai si senta a suo agio nella partita romana. Il segretario nazionale invoca il bogianen. Il suo vice, invece, sembra aver scelto di muoversi. Eccome.