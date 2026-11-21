GIUSTIZIA

Ladisa rischia lo stop agli appalti. In Piemonte tra mense e giornali

La Procura di Milano chiede l'interdizione dai contratti pubblici per il colosso barese della ristorazione. Ventuno indagati, tra cui i fratelli proprietari. Dalle scuole torinesi alle caserme e alle carceri, una fitta rete di affidamenti. E l'acquisto della Sentinella del Canavese

L’olio del discount rietichettato per farlo apparire di qualità superiore, i controlli sulle mense militari addomesticati a colpi di pranzi gratis e assunzioni di amici, le derrate alimentari sottratte alle caserme e rivendute. Sono gli ingredienti dell’inchiesta della Procura di Milano che investe Ladisa Srl, colosso barese della ristorazione collettiva, ben conosciuto anche in Piemonte. Non soltanto per gli appalti pubblici, ma anche per l’acquisto della Sentinella del Canavese, lo storico periodico di Ivrea passato all’inizio dell'anno nelle mani della famiglia pugliese.

La notizia più pesante è la richiesta avanzata dalla pm Grazia Colacicco: vietare alla società di contrattare con la pubblica amministrazione. Una misura interdittiva che, se accolta dal gip, potrebbe avere ripercussioni considerevoli su un’impresa che conta, secondo i dati aziendali, 4.143 dipendenti e oltre 35 milioni di pasti preparati ogni anno.

Olio taroccato e controllori a libro paga

L’inchiesta coinvolge 21 indagati, tra persone fisiche e società, per ipotesi di corruzione, peculato, frode nelle pubbliche forniture e ricettazione, contestate a vario titolo. Tra i nomi riportati negli atti figurano anche i fratelli Vito e Sebastiano Ladisa, oltre a dirigenti e responsabili aziendali.

Al centro delle indagini ci sono le mense della Polizia e dell’Esercito, in particolare quelle delle caserme milanesi Santa Barbara e Annibaldi. Secondo gli investigatori, olio acquistato presso la catena Penny sarebbe stato commercializzato con etichette diverse per farlo risultare conforme ai capitolati pubblici.

Ancora più pesanti le contestazioni sul sistema dei controlli. Un militare incaricato di verificare la regolarità del servizio avrebbe evitato di segnalare inadempienze in cambio di assunzioni di persone a lui vicine e consumazioni gratuite in un ristorante gestito dalla società. Un altro avrebbe sottratto derrate alimentari destinate ai commilitoni per rivenderle. Nelle intercettazioni spuntano persino biglietti per una partita Inter-Arsenal, considerati dagli inquirenti un possibile mezzo per ottenere favori.

La Procura ha chiesto il carcere per due militari e i domiciliari per altre tre persone. Si tratta di richieste cautelari, non di provvedimenti già eseguiti né di responsabilità accertate.

Il Piemonte nel piatto

In Piemonte gli interessi di Ladisa spaziano dalle mense scolastiche al vettovagliamento militare, fino ai servizi nelle carceri e una presenza anche negli ospedali. Una rete di appalti pubblici alla quale si è aggiunto, su un versante completamente diverso, l’investimento nell’editoria. A Torino la società gestisce una parte della ristorazione scolastica comunale, con contratti previsti fino all’agosto 2027. Un servizio che nel 2023 era finito al centro delle proteste dei genitori, tanto da provocare una formale diffida di Palazzo Civico per i disservizi denunciati. Nel settembre 2025 l’azienda ha annunciato l’apertura del suo secondo centro di produzione pasti, aumentando di 10mila unità la capacità produttiva giornaliera.

Ci sono poi le forniture alle forze dell’ordine. Un documento del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, datato 12 febbraio 2026, registra un affidamento a Ladisa per il vettovagliamento dei militari di Ciriè, Leinì e Mathi, con un valore del servizio di circa 93mila euro. Negli anni precedenti la società aveva operato anche nelle mense della Guardia di Finanza torinese.

Ancora più consistente la partita delle carceri. Nel novembre 2022 il Ministero della Giustizia ha aggiudicato a Ladisa quattro lotti del cosiddetto sopravvitto, la vendita ai detenuti di generi alimentari e altri prodotti aggiuntivi rispetto al vitto ordinario. Gli istituti interessati comprendono Torino, Ivrea, Biella, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli, Verbania e Aosta: circa 17,9 milioni di euro di valore complessivo stimato per il periodo contrattuale 2023-2027. Nel comparto sanitario, la stessa società dichiara inoltre una presenza in alcune residenze sanitarie piemontesi e nella mensa del Cto di Torino.

Il sogno di un impero editoriale

Ma i fratelli Ladisa non distribuiscono soltanto pasti. Dal 1° febbraio 2026, attraverso Ledi Srl, società interamente detenuta dalla Fondazione Carella Donata, sono diventati gli editori della Sentinella del Canavese, acquistata dal gruppo Gedi e affiancata al quotidiano L’Edicola, già controllato dalla famiglia.

Un’operazione che nelle intenzioni di Vito Ladisa, presidente della Fondazione, avrebbe dovuto costituire soltanto l’inizio di un’espansione ben più ampia. All’annuncio dell’acquisizione aveva parlato esplicitamente di ulteriori acquisti nel mondo delle radio, delle televisioni e dell’informazione digitale, con l’obiettivo di costruire un gruppo multimediale radicato in Piemonte e in Italia. Un progetto ambizioso ma presto naufragato (è sfumata anche l’acquisizione di Telenorba) e che oggi si trova a convivere con una vicenda giudiziaria potenzialmente assai delicata per il principale settore di attività della famiglia.

La difesa: “Siamo vittime”

Ladisa respinge le contestazioni e sostiene di essere, al contrario, parte lesa. Afferma di aver subito ammanchi superiori a 500mila euro nel centro di cottura di Agrate Brianza e di aver denunciato dipendenti infedeli. Quanto alla vicenda dell’olio, richiama precedenti procedimenti conclusi, secondo la società, con un’assoluzione a Roma e un’archiviazione a Pescara, mentre a Bari risulterebbe essa stessa parte offesa.

«Ladisa non è un'impresa che ha bisogno di scorciatoie», sostiene l’azienda, che ribadisce la fiducia nella magistratura. Spetterà ora al giudice decidere sulle misure richieste dalla Procura. Le accuse restano da dimostrare e nessuna irregolarità è stata contestata agli appalti piemontesi citati. Ma per un gruppo che ha costruito la propria fortuna sulle commesse pubbliche e punta a ritagliarsi un ruolo anche nell’informazione, l’eventuale esclusione dai contratti con lo Stato sarebbe un colpo assai pesante.