ALTA TENSIONE

Askatasuna, trent'anni di violenza. La festa tra bottiglie e lacrimogeni

Il compleanno non autorizzato in piazza Santa Giulia si conclude con un corteo verso l'ex sede di corso Regina. Sul palco anche Willie Peyote e Johnson Righeira, nonostante la diffida della Questura. Idranti e strade bloccate

Askatasuna festeggia i suoi trent’anni esattamente come li ha vissuti: tra scontri con la polizia, violenze e sfide alle istituzioni. Prima la musica, nonostante la diffida della Questura. Poi le bottiglie contro gli agenti, i fuochi d’artificio, gli idranti e i lacrimogeni. Il compleanno del centro sociale si conclude con l’ennesima notte di guerriglia a Torino, nel quartiere Vanchiglia, a pochi passi dall’edificio di corso Regina Margherita 47, sgomberato il 18 dicembre dello scorso anno e da allora presidiato dalle forze dell’ordine. Una celebrazione che finisce per diventare il riassunto di una storia trentennale in cui la violenza di piazza ha avuto un ruolo ricorrente.

La giornata era cominciata nel pomeriggio in piazza Santa Giulia, con dibattiti internazionali contro la guerra e il carovita, banchetti e interventi politici. Poi il concerto, andato in scena violanto l’intimazione della Questura agli artisti per la mancanza delle necessarie autorizzazioni. Sul palco si sono esibiti anche Willie Peyote e Johnson Righeira, tra gli ospiti più attesi della serata. Un primo, plateale segnale di sfida alle prescrizioni delle autorità.

Corteo dopo il concerto

Poco dopo mezzanotte, alcune centinaia di partecipanti hanno lasciato la piazza formando un corteo per le strade di Vanchiglia, scandendo slogan contro il governo di Giorgia Meloni e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Obiettivo, avvicinarsi alla storica sede del centro sociale, protetta da reparti mobili, mezzi blindati e barriere.

Intorno a mezzanotte e mezza, all’incrocio tra via Balbo e via Guastalla, il corteo ha raggiunto uno degli sbarramenti della polizia. Qui sono cominciati i lanci di bottiglie di vetro e fuochi d’artificio contro gli agenti, mentre i manifestanti tentavano di avanzare. Le forze dell’ordine hanno risposto azionando gli idranti e facendo un fitto uso di lacrimogeni. Un quarto d’ora di scontri, seguito dal ripiegamento verso piazza Santa Giulia. Un altro gruppo ha proseguito per le strade del quartiere, provocando ulteriori momenti di tensione. Soltanto intorno all’una e mezza è tornata definitivamente la calma.

Le ambiguità e la politica

Il finale era difficilmente imprevedibile. Già venerdì Torino aveva vissuto un’altra giornata di tensioni, culminata nei disordini serali durante la manifestazione contro il riarmo. E alla vigilia del trentennale Elena Maccanti, deputata e consigliera comunale della Lega, aveva definito la celebrazione «una provocazione inaccettabile» nei confronti dei torinesi e delle forze dell’ordine, chiamando direttamente in causa il sindaco Stefano Lo Russo sulle autorizzazioni e sulle responsabilità dell’amministrazione.

La festa si è svolta ugualmente, il concerto pure. E la conclusione ha offerto nuovi argomenti a chi da tempo denuncia la tolleranza di cui gode l’area antagonista. Tornano così d’attualità le parole della procuratrice generale Lucia Musti, che aveva denunciato l’esistenza di un’«area grigia di matrice colta e borghese» capace di assicurare una «benevola tolleranza» alle violenze politiche.

Nel frattempo Palazzo Civico sta esaminando le nove manifestazioni d’interesse presentate per il futuro dell’immobile di corso Regina Margherita, dopo il fallimento del patto di collaborazione con gli occupanti. Un altro capitolo di una vicenda che l’amministrazione aveva cercato di risolvere attraverso la mediazione. Trent’anni dopo, Askatasuna continua a festeggiare la propria storia. E Torino continua a fare i conti con la sua presenza.