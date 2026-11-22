Giovane turco con documento falso in bus al Frejus, arrestato

Un giovane di 27 anni di nazionalità turca è stato arrestato dalla polizia di frontiera a Bardonecchia, sulle montagne del Torinese, perché ha presentato una carta d'identità svizzera risultata contraffatta. La polizia di Stato l'ha controllato sulla piattaforma italiana del Traforo autostradale del Frejus. Viaggiava su di un autobus della tratta Milano-Lione, diretto in Francia. Il documento ha destato immediatamente sospetti e al controllo negli uffici di frontiera è risultato contraffatto. Il giovane dunque è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi validi per l'espatrio.