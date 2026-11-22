Carabinieri, celebrazione Virgo Fidelis

È stata celebrata nella mattinata di ieri, sabato 21 novembre, nella Basilica di Superga a Torino, la messa in onore di Maria Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei carabinieri. Alla funzione, concelebrata dal cappellano militare don Diego Maritano, ha preso parte il comandante della legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, generale di divisione Andrea Paterna, insieme ai rappresentanti dell'Arma. "Proclamata patrona dell'Arma da Papa Pio XII nel 1949, la Vergine Fedele rappresenta un punto di riferimento spirituale per generazioni di carabinieri, che in Lei trovano forza ed esempio di umiltà, dedizione e perseveranza per affrontare le sfide della propria missione quotidiana. Un legame sintetizzato nel motto dell'Istituzione, "Nei secoli fedele", che si traduce ogni giorno in coraggio, responsabilità e vicinanza ai cittadini, rinnovandosi in ogni gesto compiuto per la sicurezza e il bene della collettività" viene ricordato in una nota. La ricorrenza del 21 novembre coincide, come da tradizione, con la commemorazione dell'85/o anniversario della battaglia di Culqualber (1941), eroico fatto d'arme per il quale la Bandiera dell'Arma fu decorata con la Medaglia d'Oro al Valor Militare, e con la celebrazione della "Giornata dell'Orfano". Al termine della cerimonia, dopo un pensiero rivolto ai Caduti e alle loro famiglie, è stata consegnata da parte dell'Opera nazionale assistenza orfani militari dell'Arma dei carabinieri una targa d'argento come premio di "Buon profitto" alla neolaureata Michela Indelicato, figlia del maresciallo Indelicato, prematuramente scomparso all'età di 49 anni.