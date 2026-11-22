Gran ballo della Venaria Reale alla 30/a edizione

Nella cornice della Reggia della Venaria Reale, nel Torinese, si è tenuta ieri sera la trentesima edizione di Vienna sul Lago, un progetto di formazione, cultura e solidarietà. L'evento, intitolato "Il Gran Ballo della Venaria Reale", ha visto la partecipazione di ventisei coppie composte da giovani donne e dagli aspiranti guardiamarina dell'Accademia navale di Livorno della Marina militare. L'evento gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, del ministero della Difesa, del ministero della Cultura, della Regione Piemonte, delle ambasciate d'Austria in Italia e presso la Santa Sede, nonché della Città di Vienna. Nella serata è stato conferito il Premio Costanzo, per rendere omaggio a uno dei suoi fondatori, il generale Delio Costanzo, assegnato a personalità che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo culturale, sociale e sportivo italiano. In questa edizione sono stati premiati Martina Berta, giovane campionessa dello sport italiano, Paola Quattrini, icona del teatro, cinema e televisione italiana, per la categoria "Artisti" e Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1, per la categoria "Stampa". Il progetto culturale di Vienna sul Lago per l'occasione ha ricevuto dal comitato nazionale il Premio "Fair play for life 2026" e, in anteprima per il nostro Paese sarà eseguito "l'Inno del Fair Play" che sarà presentato a livello internazionale a Parigi a dicembre. Novembre è il mese dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne e Vienna sul Lago sostiene il progetto internazionale "Scarpette Rosse" e, simbolicamente, le 26 ragazze hanno indossato sotto gli abiti bianchi le scarpe rosse. Marina Chiarelli, assessora alla Cultura, Pari Opportunità e Politiche Giovanili della Regione Piemonte, dichiara: "È questa la cultura nella quale crediamo e che vogliamo promuovere in Piemonte". La raccolta fondi della serata sarà devoluta all'Associazione Sos Villaggi dei Bambini. Il presidente del comitato organizzatore, Notaio Claudio Limontini, sottolinea: "La collaborazione con la Marina militare, che incarna dedizione, protezione e servizio al Paese, rafforza il significato profondo del progetto".