VERSO IL 2027

Tutta farina del suo Saracco,

ma l'operazione non scalda

Tra i maggiorenti torinesi serpeggia lo scetticismo sulla candidatura dell'ex rettore. Dubbi sulle ragioni della discesa in campo, sulla base elettorale e sulle possibilitÃ di arrivare al ballottaggio. Per lo Steve Jobs casereccio il rischio di scambiare i like per voti

«Ma tu hai capito perché ha deciso di candidarsi?». La domanda circola da giorni tra gli amici di Guido Saracco. Non soltanto tra quelli che lo conoscono dai tempi del Politecnico, ma anche tra esponenti dell’establishment cittadino, frequentatori abituali delle stanze del potere. Qualcuno lo ha incoraggiato, altri hanno accolto con sorpresa la sua discesa in campo. Salvo poi, nelle conversazioni riservate, manifestare perplessità che vanno ben oltre le possibilità di successo. Il dubbio riguarda anzitutto le ragioni di una candidatura che, persino tra gli intimi dell’ex rettore, continua a risultare incomprensibile.

Anche perché, fino a pochi mesi fa, Saracco escludeva categoricamente di volersi gettare nella mischia, assicurandolo in più occasioni, con tanto di moglie al fianco. Pareva un capitolo archiviato dopo il 2021, quando era stato a un passo dall’investitura a candidato unitario di centrosinistra e Cinquestelle, agli albori del campo largo. Allora fu proprio Debora Fino, sua collega del Politecnico e madre dei due figli, ad avere un ruolo determinante nella rinuncia. Ora la stessa dolce metà racconta di riunioni politiche nel salotto di casa, dove negli ultimi mesi avrebbe preso forma il progetto. Dietro la nuova discesa in campo, secondo quanto trapela da alcuni ambienti cittadini, ci sarebbe lo zampino di Chiara Appendino, che avrebbe incoraggiato l’ex rettore a sfidare il suo arcinemico Stefano Lo Russo. Entrambi assicurano di non sentirsi da oltre due anni, ma nelle conversazioni riservate raccolte in questi giorni emerge una versione ben diversa

Che cosa è cambiato? A chi glielo domanda, Saracco spiega di aver avvertito un crescente consenso attorno alla propria persona, alimentato anche dall’attività di divulgatore scientifico e dai video realizzati durante le sue peregrinazioni nei quartieri. Una popolarità social che lo avrebbe convinto a fare il grande passo. Ma tra i suoi conoscenti c'è chi sospetta che «si sia montato la testa», confondendo il seguito digitale con il consenso elettorale. Un errore di messa a fuoco: i follower diventano potenziali elettori e i like sembrano già schede nell’urna.

Lo Steve Jobs casareccio

L’immagine asseconda questa interpretazione. Completo scuro, maglietta scura, sorriso appena accennato e sguardo rivolto a un orizzonte lontano. Una posa da predestinato, pescata nel repertorio iconografico dei grandi leader, da Lenin a Obama, con atteggiamento da guru della Silicon Valley: una versione casereccia di Steve Jobs. Il futuro è già davanti ai suoi occhi. Resta da capire che cosa ci veda. A confezionare il personaggio è un pubblicitario, che ne ha curato anche l’identità visiva, scegliendo l’arancione come colore distintivo della campagna: «un colore che si avvicina al rosso, ma che non è rosso», per usare la definizione di Saracco. Quanto all’originalità, se ne può discutere: l’arancione fu già la bandiera di Giuliano Pisapia a Milano e Luigi de Magistris a Napoli, prima di finire addosso, in tutt’altro contesto, ai gilet dell’ex generale Antonio Pappalardo.

Il risultato, secondo alcuni dei suoi critici in doppiopetto, è quello di un fricchettone chic, circondato da giovani, aspiranti imprenditori, startupper e quella che qualcuno già chiama la compagnia dei “carota boys”. Un universo certamente dinamico, ma di cui resta da misurare la concretezza nonché la consistenza elettorale. Soprattutto, da capire quale blocco sociale intenda rappresentare Saracco: un indistinto ceto medio urbano, interclassista, accomunato dalla fiducia nella tecnologia e dalla simpatia per l’ex Magnifico?

È questo uno degli interrogativi che ricorrono nei conciliaboli dei maggiorenti torinesi. Una competizione elettorale impone di scegliere quali interessi rappresentare, quali priorità privilegiare e, inevitabilmente, quali scontentare. Per ora Saracco sembra voler tenere insieme tutti, dalle imprese ai movimenti, dai liberali ai progressisti, evitando accuratamente di delimitare il proprio campo. Perché la garanzia è lui: Saracco, il più figo del bigoncio.

Il programma dopo il candidato

Anche le ricette proposte finora alimentano lo scetticismo. Lavoro, innovazione, intelligenza artificiale, transizione ecologica, reti energetiche, denatalità, invecchiamento della popolazione, disuguaglianze tra quartieri. Un catalogo di temi e problemi, accompagnato da suggestioni futuristiche, nel quale però si fatica ancora a riconoscere scelte amministrative precise. Ne viene fuori una sorta di “populismo tecnocratico”, un ossimoro politico in cui la competenza prende il posto della politica, l’innovazione diventa la risposta a ogni problema e il consenso viene cercato più sulla fiducia nel candidato che su precise scelte. Un populismo senza popolo, almeno per ora, che ha nel suo stesso promotore il principale argomento elettorale.

Peraltro, Saracco non ha mosso critiche particolarmente severe all’amministrazione di Stefano Lo Russo. Anzi, gli ha riconosciuto il merito di aver rimesso in ordine i conti, pur contestando alcune impostazioni del nuovo Piano regolatore e sostenendo che avrebbe fatto partire la metropolitana 2 da Mirafiori anziché da Barriera di Milano. Su altri temi, dalla Tav alla moschea di Aurora, fino al ruolo sociale dei centri come Askatasuna, le sue posizioni sono perfettamente coincidenti con quelle del centrosinistra.

Una spinta revanscista

Se le differenze programmatiche sono a dir poco sfumate, ciò che distingue nettamente le due proposte è appunto solo il candidato. Votare Saracco perché è Saracco. Una declinazione sabauda del celebre l’État, c’est moi: il programma sono io. Empatico, alla mano, giovanilista, perennemente sorridente: l’immagine speculare dell’attuale inquilino di Palazzo Civico, più musone e poco incline a suscitare entusiasmi. Una differenza di temperamento che, almeno per ora, sembra pesare più di quelle programmatiche.

Una personalizzazione che, secondo alcuni interlocutori, contiene anche una componente di rivalsa. Rimasto ai margini dei nuovi equilibri cittadini, l’ex rettore non avrebbe digerito soprattutto l’esclusione dalla presidenza della Compagnia di San Paolo, dove la “concordia istituzionale” tra il sindaco e il governatore Alberto Cirio gli preferì Marco Gilli, suo predecessore alla guida del Poli. E anche il suo successore in corso Duca degli Abruzzi, Stefano Corgnati, intrattiene rapporti assai più cordiali con i vertici politici. Insomma, chi lo ha preceduto e chi è venuto dopo di lui sembra godere di ben altra considerazione sull’asse tra Palazzo Civico e Grattacielo Piemonte. La candidatura potrebbe rappresentare anche l’occasione per regolare qualche conto con chi lo aveva tenuto a lungo in attesa di una poltrona poi sfumata.

Non aiuta a dissipare questi sospetti la sequenza scelta per costruire l’operazione: prima l’annuncio della candidatura, poi la ricerca di interlocutori, alleati, sostenitori e contenuti programmatici. Mentre un progetto civico dovrebbe nascere dalle istanze di una parte della città e trovare successivamente il proprio interprete, qui il percorso appare rovesciato. Prima Guido, poi tutto il resto.

Il problema dei voti

Resta infine la questione più prosaica. Quanto vale elettoralmente Saracco? Per contendere il ballottaggio a Lo Russo e al candidato del centrodestra, presumibilmente Maurizio Marrone, dovrebbe raggiungere almeno il 20-25% già al primo turno. Un risultato impegnativo per chi parte senza una macchina organizzativa e senza un partito strutturato.

Il paragone con Appendino del 2016, talvolta evocato, non sta in piedi. L’allora candidata grillina sconfisse Piero Fassino incarnando una proposta di “novità” e di rottura netta e riconoscibile contro il Sistema Torino, quel blocco di potere che aveva governato la città per trent’anni. Ma soprattutto poteva contare su un Movimento 5 Stelle sulla cresta dell’onda, capace di raccogliere da solo il 30% dei voti di lista già al primo turno.

Saracco, invece, dove dovrebbe andare a pescare i consensi? Ha incassato l’endorsement di Carlo Calenda, ma Azione alle Europee del 2024 nei seggi di Torino si fermò al 4%. Gli altri sostegni sono per ora disponibilità personali, ammiccamenti, interessamenti di piccoli gruppi e qualche malumore nei partiti che sostengono Lo Russo. E se, come appare probabile, le Comunali dovessero coincidere con le Politiche, la polarizzazione nazionale rischierebbe di comprimere ulteriormente lo spazio di una proposta civica.

E poi ci sono i soldi. Per la campagna Saracco avrebbe messo in conto 200mila euro, una dotazione piuttosto misera per le ambizioni dell’operazione. Di tasca propria ne metterebbe 50mila, affidando il resto a una raccolta fondi. Anche per questo, raccontano, ha già bussato alla porta del notaio Andrea Ganelli, animatore di Torino Globale e oggi presidente della Fondazione Circolo dei lettori. Pare senza particolare fortuna.

Il problema delle liste

C’è poi l'organizzazione. Tre liste annunciate, una progressista, una liberale-moderata e quella direttamente legata all’ex rettore. Ma per presentarsi con tutte e tre in Consiglio comunale e nelle otto circoscrizioni occorrerebbero 441 candidature anche limitandosi ai minimi consentiti, fino a 720 con liste complete. Nomi, persone disposte a metterci la faccia e possibilmente qualche voto di preferenza. Senza questa rete, conquistare il ballottaggio diventa un’impresa assai più complicata di quanto suggerisca un sondaggio favorevole.

Intanto le menti creative sfornano altre trovate: un mezzo elettrico arancione, forse un furgoncino, forse un tram, sul quale i cittadini potranno salire per incontrare l’aspirante sindaco. Si chiamerà “Prova Guido come sindaco” e potrebbe diventare anche un podcast itinerante. Domenica prossima, 29 novembre, nuovo appuntamento al Bunker per ascoltare soprattutto i giovani. Meritorio, ci mancherebbe, anche se i residenti tra i 18 e i 29 anni sono appena il 14,7% contro, ad esempio, il 30% degli over 65. Praticamente il doppio.

La campagna, insomma, procede. Ma fra i conoscenti dell’ex rettore resta quella domanda iniziale («Perché?»), alla quale ne segue un’altra, assai meno filosofica: chi voterà Guido, oltre a Guido?