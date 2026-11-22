Atp Finals: Abodi, "su sede non si cambia se si sta bene"

"Non è una preoccupazione quello che succederà nel 2028, anche se raccolgo l'invito perché saranno poi il presidente Binaghi con il presidente dell'Atp a decidere. Ma non c'è mai una buona ragione per cambiare quando si sta bene, quando si è bene accolti, quando ci si sente a proprio agio, quando si crea valore aggiunto sia dal punto di vista economico e finanziario sia dal punto di vista dell'impatto sociale, quando la gente sta bene perché c'è questo evento e magari grazie a questo evento fa sport più di quanto lo facesse il giorno prima. Questo è il nostro scopo, non è solo celebrare i campioni, ma cercare di celebrare la missione che ci è stata affidata, quella di promuovere lo sport per tutti e lo facciamo come Governo e lo fa il Parlamento". A dirlo, nella conferenza stampa finale delle Atp Finals, il ministro dello Sport Andrea Abodi a proposito dell'edizione 2028 del torneo. Al momento nessuna certezza, dunque, sulla permanenza dell'evento a Torino anche se il ministro sottolinea che "ci sono tanti motivi per continuare qui. Raccolgo e ascolto le richieste degli enti locali ma rinvio, perché le scelte finali non sono del Governo".